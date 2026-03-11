Япония распечатает стратегические запасы нефти из-за ситуации в Иране

Ресурсы направят на внутренний рынок

Премьер‑министр Японии Санаэ Такаити объявила о решении властей страны распечатать национальные стратегические запасы нефти. По ее словам, высвобождение запасов будет произведено 16 марта, а ресурсы направят на внутренний рынок. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято на фоне нарушения поставок нефти через Ормузский пролив.

По оценкам аналитиков Baijiahao, экономика страны в значительной степени зависит от поставок топлива из стран Ближнего Востока: более 90% импортируемой Японией нефти поступает именно из этого региона. При этом, как отмечают китайские эксперты, около 74% танкеров, направляющихся в Японию с сырьем, используют маршрут через Ормузский пролив. Блокировка пролива нанесла ощутимый удар по энергетической системе страны.

Ситуация уже отразилась на внутреннем рынке. После сообщений о перекрытии пролива цены на топливо в Японии начали расти. В частности, на автозаправках в Токио стоимость бензина стала быстро увеличиваться.

Помимо этого, Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило высвободить крупнейший в своей истории объем нефти из стратегических резервов. Предлагаемый объем высвобождения превысит 182 млн баррелей — именно столько члены организации направили из резервов в 2022 году.



Рената Валеева