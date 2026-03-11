В Казани планируют повысить стоимость муниципальных парковок в 34 зонах

Фото: Динар Фатыхов

Власти Казани пересмотрят тарифы на пользование платными парковками. Индексация стоимости затронет 34 зоны, расположенные в центре и в Ново-Савиновском районе. Соответствующий проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Так, стоимость часа парковки на улицах Профессора Нужина и Николая Столбова может вырасти с 100 до 130 рублей. Аналогичное повышение (до 130 рублей) ожидает автомобилистов на улице Дзержинского (вдоль парка «Черное озеро») и на улице Чернышевского.

Самые высокие тарифы в городе — на улице Театральной и площади Свободы — планируется поднять с 130 до 140 рублей в час.

Значительная группа парковочных зон перейдет из ценового сегмента 70 рублей в категорию 100 рублей за час. Среди них:

улица Муштари (несколько участков);

улица Право-Булачная (от Астрономической до Мусы Джалиля);

улица Некрасова;

улица Пушкина (вдоль дома №10);

улица Сибгата Хакима (вдоль квартала между Абсалямова и Мусина).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На улицах Галиаскара Камала, Гаяза Исхаки, Ахтямова и части улицы Абсалямова, а также на обеих сторонах улицы Сары Садыковой (на отрезках от Фатыха Карима до Сайдашева) и улицы Козина в районе домов №2 и 8 тариф планируют поднять с 30 до 50 рублей в час.

На участках улиц Маяковского, Абсалямова, в Щербаковском переулке, в Кочетовом переулке, на улице Островского (между улицами Николаева и Хади Такташа), а также на улице Батурина, напротив Кремлевской, набережной цена может вырасти с 50 до 70 рублей.

Парковка на Университетской (между Право-Булачной и Профсоюзной) подорожает с 70 до 100 рублей. На улице Мусы Джалиля (от Рахматуллина до Дзержинского) стоимость планируют увеличить в два раза — также до 100 рублей в час.

Примечательно, что в список изменений попало и одно снижение цены: на участке улицы Кремлевской между Университетской и Лобачевского тариф может уменьшиться с 100 до 70 рублей за час.

Рената Валеева