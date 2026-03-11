Прокуратура РТ направила в суд дело против четверых украинцев о хищении нефти с ущербом в 10 млрд рублей

В период с 4 декабря 2006 года по 19 октября 2007 года они похитили 858,6 тысячи тонн нефти, которая принадлежала нефтедобывающей компании Татарстана

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых граждан Украины. Их заочно обвиняют в присвоении и организации преступного сообщества, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным источника «Реального времени» среди обвиняемых: украинские предприниматели Игорь Коломойский* и Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский и бывший председатель правления компании «Укртатнафта» Павел Овчаренко.



Следствие установило, что в период с 4 декабря 2006 года по 19 октября 2007 года обвиняемые, находясь за пределами России, создали преступное сообщество. Совместно с посредниками, чье дело выделено в отдельное производство, они присвоили нефть, поставленную через предприятие‑посредника. Общий объем похищенного составил 858,6 тысячи тонн — это нефть, принадлежащая нефтедобывающей компании республики.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ущерб от их действий оценивается в 10,8 миллиарда рублей. В ходе предварительного следствия был наложен арест на имущество обвиняемых — его общая стоимость составила 10,4 миллиарда рублей, а также на акции аффилированной фирмы стоимостью 10,3 миллиарда рублей.

Уголовное дело направлено в Альметьевский городской суд для рассмотрения по существу. Напомним, что с сентября 2023 года Коломойский* находится под стражей с обвинением по нескольким уголовным делам. Так, в мае 2024 года офис генпрокурора Украины предъявил Коломойскому* обвинение в организации заказного убийства директора юридической компании в 2003 году.

Наталья Жирнова