Правительство освободило замглавы ФАС от должности
Согласно документу, кадровое решение связано с его выходом на пенсию
Правительство России приняло распоряжение об освобождении Андрея Цыганова от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы России. Документ опубликован среди официальных правовых актов.
Согласно документу, кадровое решение связано с выходом чиновника на пенсию. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
