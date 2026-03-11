Новости общества

19:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Правительство освободило замглавы ФАС от должности

19:36, 11.03.2026

Согласно документу, кадровое решение связано с его выходом на пенсию

Правительство освободило замглавы ФАС от должности
Фото: скриншот с сайта ФАС

Правительство России приняло распоряжение об освобождении Андрея Цыганова от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы России. Документ опубликован среди официальных правовых актов.

Согласно документу, кадровое решение связано с выходом чиновника на пенсию. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Сергея Вершинина от должности заместителя министра иностранных дел России и назначил его послом Российской Федерации в Турции.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также