Аэропорт Пхукета временно закрывался из‑за аварийной посадки — «Аэрофлот» задержал рейсы

Самолет рейса SU660 по маршруту Иркутск — Пхукет из‑за закрытия аэропорта пункта назначения совершил посадку в аэропорту Бангкока

Фото: Максим Платонов

11 марта аэропорт Пхукета был временно закрыт для вылета и прилета воздушных судов из‑за аварийной посадки самолета индийской авиакомпании. В связи с этим «Аэрофлот» вынужден был задержать рейсы SU279 и SU285 в Москву, а также SU661 в Иркутск, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В настоящее время аэропорт возобновил работу. Авиакомпания готовится выполнить задержанные рейсы — в ближайшее время начнется посадка пассажиров на рейсы в Москву. На время ожидания все пассажиры были размещены в здании аэровокзала, им предоставлены питание и напитки.

Кроме того, самолет рейса SU660 по маршруту Иркутск — Пхукет из‑за закрытия аэропорта пункта назначения совершил посадку в аэропорту Бангкока. Пассажиры также размещены в здании аэровокзала и обеспечены питанием и напитками. Перелет из Бангкока на Пхукет запланирован на 17:00 по московскому времени.

В связи с ситуацией на Ближнем Востоке сейчас арабский авиаперевозчик FlyDubai предоставляет непроданные места на регулярных рейсах, отказавшись от создания специальных чартеров в Казань, поэтому операция продлится до конца марта. Подробнее — в материале издания.

Наталья Жирнова