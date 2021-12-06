Чем закончилось дело 13-летнего убийцы в Татарстане

Альметьевского подростка отправили в специнтернат, директора школы наказали штрафом

Фото: «Реальное время»

Судебным штрафом в 40 тысяч рублей с прекращением уголовного дела завершился процесс над директором Абдрахмановской школы Альметьевского района. Она признала вину в выдаче в 2016 году недостоверных справок об освоении программы 1—2 класса учеником, который вообще не посещал школу. В 2020-м этот мальчишка бросился с ножом на свою мать и жил с ее телом в квартире почти две недели. Где он сейчас, что показали проверки силовиков и почему один из министров Татарстана получил представление прокуроров — в материале «Реального времени».

«Выпал из поля зрения органов образования и опеки» на шесть лет



«Когда выломали дверь, он сказал, что картошку жарил», — вспоминают жители одной из альметьевских пятиэтажек реакцию 13-летнего соседа Рамиса (имя изменено, — прим. авт.) на визит силовиков в его квартиру. 11 ноября 2020 года в ней обнаружили тело матери мальчика с множеством колотых и резаных ножевых ран. Подросток получил статус подозреваемого в убийстве.

Экспертиза показала — убийство произошло еще в конце октября. На допросах задержанный подтвердил — убил мать в ходе очередной ссоры. Якобы она не пустила его гулять. Почти сразу выяснилось: школу подросток не посещал — мать-педагог оформила его перевод на домашнее обучение, с родным отцом почти не виделся, изредка в Альметьевск приезжала бабушка из деревни. Она и забила тревогу, потому что не могла связаться с дочерью длительное время.

Вывод следствия: «В результате запрета матери на посещение школы, выход на улицу для прогулки, в отсутствие элементарных предметов одежды, подросток был асоциализирован и выпал из поля зрения органов образования и опеки». А убийство совершил «на почве сложившихся личных неприязненных отношений».

Прокурорская проверка в управлении образования Альметьевского района вскрыла — после окончания детсада Рамиса, в нарушение федерального закона «Об образовании», не поставили на учет как поступающего в школу. Комиссией по делам несовершеннолетних работа в отношении матери «прогульщика» не проводилась, на учет семью не ставили. Органы соцзащиты также годами не замечали происходящего.



По результатам проверок надзорное ведомство направило представления в адрес министра труда, занятости и соцзащиты РТ, а также главы и руководителя исполкома Альметьевского района. Результатом стало привлечение к дисциплинарной ответственности соцработников и чиновников от образования. В частности, председатель районной комиссии по делам несовершеннолетних и начальник управления образования получили по замечанию, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Избежал приговора, но помещен на три года в спеццентр

Сотрудники Следкома по РТ в свою очередь собрали доказательства вины юноши, после чего вынесли постановление о прекращении его уголовного преследования «в связи с недостижением возраста уголовной ответственности». Таковая в России наступает лишь с 14 лет.

Сотрудники Следкома по РТ в свою очередь собрали доказательства вины юноши, после чего вынесли постановление о прекращении его уголовного преследования. Фото: Максим Платонов

Тем не менее дальнейшую судьбу мальчишки решил Альметьевский горсуд. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда, еще в январе 2021 года Фемидой удовлетворен административный иск о помещении подростка в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа «Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей» при МВД по РТ. Об этом просили сотрудники полиции Альметьевского района — с целью защиты жизни и здоровья самого юного преступника и предупредительных мер от совершения им новых преступлений.

Согласно решению суда, в этом центре парню предстоит провести минимум три года. И там посещение уроков — обязательно.

За что судили директора

В ноябре текущего года Верховный суд Татарстана отклонил прокурорский протест на постановление Альметьевского горсуда по уголовному делу директора Абдрахмановской школы Альметьевского района — бывшего завуча школы №13 Альметьевска. Именно в школе с несчастливым номером, по документам, в 2014—2016 годах будущий убийца якобы проходил промежуточную аттестацию по предметам 1—2 классов.

Однако сотрудники Следкома установили — справки о такой аттестации с печатью школы и подписями обвиняемой Альфиры Миннахметовой (на фото) были липовыми. На самом деле этот ребенок не был закреплен за школой №13 как получающий семейное образование, и никакой проверки его знаний педагоги школы не проводили. Более того, сама Миннахметова на справках подписалась от имени директора, хотя на тот момент занимала должность заместителя по воспитательной работе. Более того, справки с заведомо недостоверными сведениями выдавались задним числом, по просьбе ныне покойной матери мальчика.

В суд ее дело пришло с обвинением в превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч.1 ст.286 и ч.2 ст.292 УК РФ). Процесс не дошел даже до прений — подсудимая и ее защитник заявили ходатайство об освобождении от уголовной ответственности с назначением штрафа. И привели доводы — Миннахметова вину признала, покаялась, активно способствовала раскрытию преступлений и пожертвовала 19,6 тысячи рублей Ново-Каширской школе, приняв меры к заглаживанию вреда перед обществом и государством.

Гособвинитель Фаниль Кадиров просил отказать в ходатайстве и довести дело до обвинительного приговора. Суд с ним не согласился. Дело было прекращено с назначением Миннахметовой судебного штрафа в 40 тысяч рублей. В апелляционной инстанции прокуратура настаивала на отмене этого решения, полагая, что именно преступные действия завуча повлекли целый комплекс неблагоприятных последствий — от нарушения прав ребенка на получение образования до отсутствия контроля за его семьей со стороны органов образования и опеки, вследствие чего мальчик был асоциализирован и совершил убийство.

— Представитель прокуратуры вышел за пределы предъявленного обвинения. Никакой причинно-следственной связи между справками и убийством нет, — комментирует ситуацию адвокат фигурантки Айрат Салахиев.

Верховный суд РТ — такого же мнения. «Данная взаимосвязь не основана на материалах дела, не вытекает из предъявленного Миннахметовой обвинения и установленных судом обстоятельств содеянного», — говорится в апелляционном определении, согласно которому оснований для пересмотра дела нет.

В результате оштрафованная вышла из судов несудимой и осталась на посту директора школы.