Чем закончилось дело 13-летнего убийцы в Татарстане
Альметьевского подростка отправили в специнтернат, директора школы наказали штрафом
Судебным штрафом в 40 тысяч рублей с прекращением уголовного дела завершился процесс над директором Абдрахмановской школы Альметьевского района. Она признала вину в выдаче в 2016 году недостоверных справок об освоении программы 1—2 класса учеником, который вообще не посещал школу. В 2020-м этот мальчишка бросился с ножом на свою мать и жил с ее телом в квартире почти две недели. Где он сейчас, что показали проверки силовиков и почему один из министров Татарстана получил представление прокуроров — в материале «Реального времени».
«Выпал из поля зрения органов образования и опеки» на шесть лет
«Когда выломали дверь, он сказал, что картошку жарил», — вспоминают жители одной из альметьевских пятиэтажек реакцию 13-летнего соседа Рамиса (имя изменено, — прим. авт.) на визит силовиков в его квартиру. 11 ноября 2020 года в ней обнаружили тело матери мальчика с множеством колотых и резаных ножевых ран. Подросток получил статус подозреваемого в убийстве.
Экспертиза показала — убийство произошло еще в конце октября. На допросах задержанный подтвердил — убил мать в ходе очередной ссоры. Якобы она не пустила его гулять. Почти сразу выяснилось: школу подросток не посещал — мать-педагог оформила его перевод на домашнее обучение, с родным отцом почти не виделся, изредка в Альметьевск приезжала бабушка из деревни. Она и забила тревогу, потому что не могла связаться с дочерью длительное время.
Вывод следствия: «В результате запрета матери на посещение школы, выход на улицу для прогулки, в отсутствие элементарных предметов одежды, подросток был асоциализирован и выпал из поля зрения органов образования и опеки». А убийство совершил «на почве сложившихся личных неприязненных отношений».
Прокурорская проверка в управлении образования Альметьевского района вскрыла — после окончания детсада Рамиса, в нарушение федерального закона «Об образовании», не поставили на учет как поступающего в школу. Комиссией по делам несовершеннолетних работа в отношении матери «прогульщика» не проводилась, на учет семью не ставили. Органы соцзащиты также годами не замечали происходящего.
По результатам проверок надзорное ведомство направило представления в адрес министра труда, занятости и соцзащиты РТ, а также главы и руководителя исполкома Альметьевского района. Результатом стало привлечение к дисциплинарной ответственности соцработников и чиновников от образования. В частности, председатель районной комиссии по делам несовершеннолетних и начальник управления образования получили по замечанию, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе прокуратуры Татарстана.
Избежал приговора, но помещен на три года в спеццентр
Сотрудники Следкома по РТ в свою очередь собрали доказательства вины юноши, после чего вынесли постановление о прекращении его уголовного преследования «в связи с недостижением возраста уголовной ответственности». Таковая в России наступает лишь с 14 лет.
Тем не менее дальнейшую судьбу мальчишки решил Альметьевский горсуд. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда, еще в январе 2021 года Фемидой удовлетворен административный иск о помещении подростка в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа «Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей» при МВД по РТ. Об этом просили сотрудники полиции Альметьевского района — с целью защиты жизни и здоровья самого юного преступника и предупредительных мер от совершения им новых преступлений.
Согласно решению суда, в этом центре парню предстоит провести минимум три года. И там посещение уроков — обязательно.
За что судили директора
В ноябре текущего года Верховный суд Татарстана отклонил прокурорский протест на постановление Альметьевского горсуда по уголовному делу директора Абдрахмановской школы Альметьевского района — бывшего завуча школы №13 Альметьевска. Именно в школе с несчастливым номером, по документам, в 2014—2016 годах будущий убийца якобы проходил промежуточную аттестацию по предметам 1—2 классов.
В суд ее дело пришло с обвинением в превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч.1 ст.286 и ч.2 ст.292 УК РФ). Процесс не дошел даже до прений — подсудимая и ее защитник заявили ходатайство об освобождении от уголовной ответственности с назначением штрафа. И привели доводы — Миннахметова вину признала, покаялась, активно способствовала раскрытию преступлений и пожертвовала 19,6 тысячи рублей Ново-Каширской школе, приняв меры к заглаживанию вреда перед обществом и государством.
Гособвинитель Фаниль Кадиров просил отказать в ходатайстве и довести дело до обвинительного приговора. Суд с ним не согласился. Дело было прекращено с назначением Миннахметовой судебного штрафа в 40 тысяч рублей. В апелляционной инстанции прокуратура настаивала на отмене этого решения, полагая, что именно преступные действия завуча повлекли целый комплекс неблагоприятных последствий — от нарушения прав ребенка на получение образования до отсутствия контроля за его семьей со стороны органов образования и опеки, вследствие чего мальчик был асоциализирован и совершил убийство.
— Представитель прокуратуры вышел за пределы предъявленного обвинения. Никакой причинно-следственной связи между справками и убийством нет, — комментирует ситуацию адвокат фигурантки Айрат Салахиев.
Верховный суд РТ — такого же мнения. «Данная взаимосвязь не основана на материалах дела, не вытекает из предъявленного Миннахметовой обвинения и установленных судом обстоятельств содеянного», — говорится в апелляционном определении, согласно которому оснований для пересмотра дела нет.
В результате оштрафованная вышла из судов несудимой и осталась на посту директора школы.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым