В Татарстане потеплеет до +10 градусов к концу недели

При этом ночью температура еще будет опускаться ниже нуля градусов

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане прогнозируется погода с переменной облачностью и без осадков. Об этом «Реальному времени» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что сегодня в Татарстане потеплело до +4 — +6 градусов.

— В последующие дни потеплеет до +8 — +10 градусов. В конце недели и в начале следующей прогнозируется ясная и солнечная погода. Небо — ясное даже ночью, — поделился прогнозом погоды Шувалов.

Однако он предупредил также и о гололедице на республиканских дорогах и тротуарах утром.

— Дело в том, что в ночные часы температура еще будет опускаться до -2 — -4 градусов. В этом ничего страшного нет, но поскольку днем в республике прогнозируется до +6 — +8 градусов, а на земле пока лежит снег, то «дневные» лужи ночью будут застывать. Как следствие, утром на дорогах, тротуарах в том числе, возможна гололедица, — рассказал синоптик.

Никита Егоров