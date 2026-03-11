На реставрацию пяти ОКН Татарстан выделили 213 млн рублей

Еще для одного ОКН проведут работы по сохранению за 14 млн рублей

ГБУ «Главстрой РТ» и ГКУ «Главстройинвест РТ» объявили тендеры на ремонтно-реставрационные работы пяти ОКН, еще в одном объекте культурного наследия планируются работы по его сохранению. Информация появилась на сайте госзакупок.

Так, реставрацию с приобретением мебели, оборудования и инвентаря запланировали в четырех объектах: в здании гостиницы Муртазы бая в Балтасинском районе, в доме, где в 1941—1942 гг. жил итальянский писатель-коммунист Джованни Джерманетто в Казани, в Литературно-мемориальном музее Г. Тукая (1978—1979 гг.), расположенном в селе Новый Кырлай, и в здании мечети, 1742 г., расположенном в деревне Асан–Елга Кукморского муниципального района . Общая сумма на данные работы составляет 178 млн рублей.

Примечательно, что в гостинице Муртазы бая уже проводились реставрационные работы, в текущей программе ремонта планируется устройство инженерных систем (от водоснабжения до электричества), а также установка системы охранной сигнализации и мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

Реставрацию фасада, отопление, вентиляцию, благоустройство территории и т. д. проведут в доме Кадыра Латыпова в Апастово за 32,8 млн рублей. При этом про реставрацию шла речь уже 4 года назад: тогда сообщалось, что после работ здание отдадут под Дом дружбы народов.

В том же тендере указаны и работы по сохранению ОКН «Здание Губкома РКП (б), где в августе 1918 г. располагался штаб обороны г. Казани от наступавших на город белоинтервентов, клуб коммунистов в 1918 г.». На эти нужды ГКУ «Главстройинвест РТ» выделяет 14 млн рублей. Там проведут комплекс работ по капитальному ремонту кровли и заполнению оконных проемов.

Всего на шесть ОКН будет выделено 228 млн рублей, а объекты должны быть сданы к 1 декабря текущего года.

Наталья Жирнова