В Анапе завершают эксперимент по восстановлению пляжа после разлива мазута

При этом уже известно, что море соответствует всем нормативам и купаться в нем можно

Фото: Реальное время

В Анапе близится к завершению эксперимент по восстановлению одного из пляжей, загрязненных мазутом в 2025 году, передает «Интерфакс». После завершения работ Роспотребнадзор проведет оценку результатов, сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский на выставке MITT.

По словам Уманского, в настоящее время курорт ожидает важнейшего решения — открытия пляжей для отдыхающих. При этом уже известно, что море соответствует всем нормативам и купаться в нем можно.

В рамках эксперимента на одном из пострадавших участков проводится засыпка нового чистого песка. После завершения работ специалисты Роспотребнадзора оценят, насколько пляж соответствует установленным требованиям. На протяжении всего периода проводилась очистка территории.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошли крушения танкеров «Волгонефть‑212» и «Волгонефть‑239», перевозивших мазут. В результате в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе ввели режимы ЧС регионального характера, а также был объявлен федеральный режим ЧС. Позднее владелец танкера «Волгонефть‑239» ЗАО «Волгатранснефть» обжаловал в Арбитражном суде Северо‑Кавказского округа решение о взыскании 35,5 млрд рублей в счет возмещения ущерба Черному морю.



Наталья Жирнова