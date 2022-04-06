Война компроматов в «деле КАИ»: подсудимые о паразитах в бизнесе и науке

Чтение приговора в казанском суде может занять 3 дня. Устоит ли обвинение в афере на 95 миллионов?

Фото: Ирина Плотникова (на снимке — Загир Исрафилов)

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани намечено оглашение приговора по «делу КАИ» с ущербом на 130 млн рублей. За полтора месяца в совещательной комнате председательствующий судья должен был оценить доказательства четырех лет следствия. Экс-проректор КНИТУ-КАИ им. Туполева Виктор Гуреев и два бизнесмена надеются на оправдание. Все трое склонны видеть силовой заказ на преследование. При этом предприниматели обвиняют друг друга в «прихватизации» имущества и изобретений, а свою посадку считают способом устранения.

Приговор по трем эпизодам может растянуться на 3 дня



Два знаковых дела казанского судьи Наиля Камалетдинова сегодня могут попасть в новостную повестку. В Верховном суде Татарстана назначены прения по апелляционным жалобам на жесткий приговор банкиру Роберту Мусину — он считает несправедливым назначенный Камалетдиновым срок в 12 лет. Тем временем в Вахитовском суде ожидается финал затяжного процесса по госконтракту КНИТУ-КАИ. Источники «Реального времени» полагают, что оглашение приговора может занять 2-3 дня.

Экс-проректор вуза Виктор Гуреев ждет вердикта под домашним арестом. Под стражей находятся выпускник КАИ и директор фирмы-соисполнителя гоконтракта ООО «Нур-тех» Марат Галеев, а также экс-руководитель группы компаний «Нур» Загир Исрафилов.

Контракт на 95 млн рублей числится исполненным почти 9 лет, но в МВД и прокуратуре настаивают — под видом «ноу-хау» Минобрнауки РФ и КАИ получили промышленный комплекс из Китая, а все отчеты о работах по производству технологии и оборудования для выпуска суперпрочной полимерной доски с нанодобавками были фикцией.

«Нанодоска»

По версии гособвинения, преступный план по вовлечению «альма-матер» в федеральный конкурс и хищению разработал Галеев, вовлеченный им Исрафилов помогал вводить в заблуждение ректоров (за время подготовки и исполнения контракта в КАИ их сменилось трое), ну а подключившийся позже Гуреев помог в создании видимости исполнения работ. По эпизоду с госконтрактом 2011—2013 годов всю тройку обвиняют в мошенничестве, а Гуреева еще и в злоупотреблении должностными полномочиями.

Особняком стоит эпизод Галеева о злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации с заявленным ущербом 34,7 млн рублей. Силовики считают, в 2016—2017 годы гендиректор ООО «Научно-производственный центр «Нур-тех» Галеев безвозмездно передал пресс-формы для литья на 21,6 млн в подконтрольный ему «Центр технологических разработок «Тимер», прикрыв сделку фиктивным договором поставки с компанией «Паритет», а еще незаконно перевел 13 млн на счета компании того же «Паритета» якобы по договорам уступки с «Ремстройкомом» и ЦТР «Тимер».

В прениях гособвинитель Елена Петрова просила у суда 17 лет для троих подсудимых:

6,5 года колонии общего режима со штрафом 800 тысяч — Галееву (с учетом нормы о зачете срока этот арестованный отсидел уже 6 лет и 4 месяца)

— Галееву (с учетом нормы о зачете срока этот арестованный отсидел уже 6 лет и 4 месяца) 4 года колонии общего режима со штрафом 500 тысяч — Гурееву (под домашним арестом отбыто 3 года и 8 месяцев)

— Гурееву (под домашним арестом отбыто 3 года и 8 месяцев) 6 лет и 8 месяцев колонии строгого режима со штрафом 800 тысяч — Исрафилову (под домашним арестом и в СИЗО провел 3 года и 8 месяцев). По мнению силовиков, в афере он участвовал с непогашенной судимостью. В 2010-м его судили за растрату с покупкой теплохода к 1000-летию Казани за 403 млн рублей, в 2014-м — за невыплату зарплаты.

В прениях гособвинитель Елена Петрова просила у суда 17 лет для троих подсудимых

Исрафилов: «Я потерпевший от чиновничьего произвола»

За время судебного следствия 65-летний Загир Исрафилов успел попасть за решетку за резкие слова адвокату Галеева (суд расценил их как угрозу и нарушение условий домашнего ареста) и несколько раз заявить отвод председательствующему по делу. В обоснование указывал на некие близкие родственные отношения с заинтересованным лицом по данному уголовному делу. Получил отказ.

В последнем слове бывший лидер группы компаний «Нур» назвал себя потерпевшим, обвинил бывшего партнера Марата Галеева в оговоре и воровстве. А еще заявил — «заказное дело преследовало решение двух задач, и обе уже исполнены»:

— Первая — захват моего семейного бизнеса, который стал крайне привлекательным после того, как мои семейные предприятия ЦНТ «Нур» и НПЦ «Нур-тех» выиграли два крупных тендера группы «ГАЗ» с заказом на поставку сферических автозеркал и годовым объемом примерно 500 млн рублей и более. Тут и случился рейдерский захват. Вторая задача — смена руководства КНИТУ-КАИ.

Исрафилов утверждает — этот план ему озвучивал майор из экономической полиции и угрожал: «Я посажу вас вместе с руководством вуза в тюрьму, как я посадил руководство КХТИ, если не дадите признательных показаний... Я, конечно, не давал. Я невиновен».

По мнению подсудимого, новое дело против него возбудили «в личных корыстных интересах полковника МВД РТ в отставке», который якобы в 2007—2008 гг. лично участвовал в следственных действиях по истории с теплоходом, а позже пошел и на рейдерский захват:

«Он организовал незаконный вывод всех активов в марте 2017 года с моих предприятий на общую сумму не меньше 100 млн рублей и их оформление на новую организацию ЦТР «Тимер»... При этом мои предприятия были незаконно подвергнуты преднамеренному банкротству в интересах указанной банды. А я — создатель и владелец указанного бизнеса — был незаконно арестован и обвинен».

В последнем слове бывший лидер группы компаний «Нур» назвал себя потерпевшим, обвинил бывшего партнера Марата Галеева в оговоре и воровстве

Предложенный гособвинителем срок Загир Исрафилов назвал беззаконием и даже расправой со стороны прокуратуры. В прениях он и его адвокат Константин Насихов подчеркивали — никакого отношения к госконтракту на 95 млн рублей бизнесмен не имел, ни одного документа не подписывал, в переговорах не участвовал, закупкой и приемкой оборудования не занимался, прибыли не получал. К тому моменту вышел из руководства и учредителей «Нур-теха». Да и вообще, в отличие от нового директора фирмы Марата Галеева, не был специалистом по технологии экструзии, которую нужно было использовать по госконтракту на производство «нанодоски».

«Ущерб причинен мне, моей семье, потерпевшему по делу Файзуллину, семейным компаниям. В действительности, я потерпевший от чиновничьего произвола», — говорит о результатах преследования обвиняемый.

О воровстве и планах получить 6 млрд рублей с КАМАЗа

Встречи с ректором Юрием Гортышовым в 2011 году обвиняемый Исрафилов объясняет желанием защитить незавершенную докторскую диссертацию, походы на кафедру теплотехники — просьбой Гортышова проконсультировать сотрудников по запуску плазменной установки, а поездки на автопредприятия в Италии и Китае — желанием построить в Татарстане завод автокомпонентов под ключ по импортной технологии.

В прениях и в последнем слове бизнесмен на все лады расхваливал продукцию своих предприятий, включая зеркала для новой кабины ПАО «КАМАЗ», которую разрабатывали с участием специалиств КНИТУ-КАИ по проекту на 300 млн рублей в 2010—2012 годах. Загир Исрафилов вспоминал, что в рамках данного проекта он был трудоустроен в вуз и получал зарплату в качестве старшего научного сотрудника. А вот по госконтракту КАИ с Минобрнауки никаких работ не выполнял.

— Не соответствуют действительности голословные домыслы Галеева, что я сообщил ему об указанном конкурсе Министерства образования и науки. Я не мог об этом знать. Я не знаю сайт министерства и где искать такие конкурсы. Я не пользователь ПК — компьютера у меня на рабочем столе никогда не было, — продолжил свою речь экс-основатель ГК «Нур».

По мнению бизнесмена, сосед по стеклянному «аквариуму» оговаривает его, пытаясь переложить ответственность по делу

Исрафилов уверяет, что проект Галеева и вуза ему не показался долгосрочным, ввиду отсутствия понимания — что будет после завершения госконтракта. Ему было интереснее продолжать сотрудничество с камским автогигантом: «Закладывались поставки на конвейер не менее 200 миллионов рублей в год. И если первые кабины комплектовались на КАМАЗе не менее 45 лет, то новая может прослужить лет 30. А это значит, что поставщик — НПЦ «Нур» получает общий долгосрочный заказ на сумму не менее 6 миллиардов рублей. И мы об этом знали уже в декабре 2010-го».

По мнению бизнесмена, сосед по стеклянному «аквариуму» оговаривает его, пытаясь переложить ответственность по делу и уйти от наказания за иные преступления — по делам, которые не стали возбуждать: «Основной собственник «Нур-теха» Файзуллин неоднократно пытался снять Галеева с должности гендиректора за финансовые махинации, когда они выявились...».

Также он упрекает соседа в присвоении чужих авторских прав. «Он еще в школу или детсад ходил, когда я уже организовал серийное производство сферических зеркал. А теперь он себя пытается выдать за великого разработчика и изобретателя — разработчика таких зеркал и четырехконтурного клапана к тормозной системе грузовика. Галеев и его партнер незаконно оформили на себя этот клапан, ссылаясь, что он продавался «Нур-техом» ранее в течение 15 лет. Но к его разработке они отношения не имеют», — возмущается Загир Исрафилов. Впрочем, единоличное авторство по указанным ноу-хау одному себе не приписывает, говорит — «возглавлял группу изобретателей».

Галеев о «кознях банды» и телефонном перехвате

Сам Марат Галеев этот вопрос суду пояснял иначе: «Исрафилов воспользовался моей наивностью и долгое время паразитировал на мне и моих близких. Я ни разу не получал отчислений на изобретение — фактически был сапожник без сапог. А эти изобретения он использовал на своих предприятиях…».

В финале процесса арестованный экс-директор «Нур-теха» просил об оправдании и реабилитации. Заявлял — госконтракт полностью исполнил, никаких денег из бюджета и коммерческих фирм не похищал, зарабатывал честно:

— За время госконтракта я приобрел лишь автомобиль «Лада-Калина» и 15 соток в Пестречинском районе за 70 тыс. рублей на торгах. 8 лет платил ипотеку, вложился, продав однокомнатную квартиру родителей. До сих пор по кредитам должен — арестованы помещения под залог ипотеки в банке и к тому же арестованы по данному уголовному делу. Исрафилов про 100 млн говорит — это уже бред!

В финале процесса арестованный экс-директор «Нур-теха» просил об оправдании и реабилитации

Галеев утверждает, даже будучи гендиректором и совладельцем доли в 30% в НТЦ «Нур-тех», он не мог полностью контролировать бухгалтерию: «Расчетным счетом управлял Ринат Загиров, который по указанию Исрафилова мог в любой момент отправить деньги, кому угодно. Даже коммуналку за его фирму «Вектор» Загиров (родственник жены Исрафилова, по данным защиты Галеева, — прим. ред.) на 2 года вперед отправлял. С чем я боролся, пытался защитить имущество, а они меня незаконно с должности сняли».

Изначально компанию создавал и возглавлял Загир Исрафилов, позже официально ушел от руководства, оставив пакет 70% дочкам. Позже этот пакет консолидировал в своих руках Фаиль Файзуллин — еще один родственник семьи «бывшего бенефициара». Именно он получил статус потерпевшего в уголовном деле по эпизоду о злоупотреблении полномочиями с выводом активов в «Нур-техе». Олег Камалов, адвокат Галеева, считает данное решение неверным. Ведь на момент возбуждения, а уж тем более передачи дела в суд в фирме рулил конкурсный управляющий.

В суде подсудимый экс-директор сообщил, будто компания родственничков, готовя его отстранение, убедила ряд крупных заказчиков внести предоплату под гарантию поставок, после его технического удаления с поста — заморозила отпуск продукции и незаконно растратила 8 млн рублей.

— Банда своего добилась. Даже захватила мой [телефонный] номер. Они имитировали мой голос. И когда звонили наши поставщики, выдали себя за меня — пытались машину с товаром на 2 млн рублей направить на свою базу... Мы это пресекли, — поделился с судом Марат Галеев. — Представляете, какие козни мне пришлось пережить, а меня в злоупотреблении обвиняют...».

Адвокат Олег Камалов в прениях утверждал — версия о выводе Галеевым активов голословна, ущерб взят с потолка. По его мнению, следствию не удалось найти не только сами якобы пропавшие пресс-формы для литья, но и доказательства, что они когда-либо принадлежали НПЦ «Нур-тех», а затем оказались в собственности ЦТР «Тимер». Более того, по данным защитника, единственный документ, что некие пресс-формы существовали, весьма сомнителен. Следователи приобщили копию договора от 17 января 2005 года на изготовление пресс-форм между ЦНТ «Нур» и ООО «Энергия», но последняя фирма юридически родилась годом позже.

Камалов просил оправдать своего клиента за отсутствием события преступления, а по госконтракту КАИ — за отсутствием состава. Фото: Максим Платонов

На основе того же сомнительного договора определен и размер ущерба 21,7 млн рублей, без учета 12-летней амортизации, что, по мнению защиты, недопустимо. Особенно с учетом, что стандартный срок эксплуатации литейных пресс-форм всего 2 года. Более того, в обвинении Галееву не указаны идентификационные номера так и не найденных пресс-форм, а значит, невозможно определить о каком не найденном следствием имуществе вообще идет речь, настаивает защита.

Что до перечисления 13 млн рублей со счета НТЦ «Нур» в «Паритет» якобы по незаконным договорам уступки с фирмами «Ремстройком» и ЦТР «Тимер» в период до 20 февраля 2017-го, то здесь защита указывает на отсутствие самих договоров уступки либо их копий и наличие установленного факта — ЦТР «Тимер» был официально зарегистрирован лишь в марте 2017-го...

По этому эпизоду Камалов просил оправдать своего клиента за отсутствием события преступления, а по госконтракту КАИ — за отсутствием состава.

«Не думал, что вместо благодарности отсижу 4 года»

Адвокат Мидхат Курманов в защиту Галеева подчеркивал — разработанная по итогам контракта установка оказалась на балансе вуза и была оценена в 51,4 млн рублей: «Прошу обратить на это пристальное внимание — не может КАИ получить оборудования на 52 млн и еще 95 млн поставить на баланс как ущерб. То есть оборудование и патент на изобретение они получат бесплатно. Вот это бизнес!»

Его подзащитный в суде утверждал, что без его личного участия итоговый результат не был бы достигнут: «Ребята сами не могли выпустить доску. Пока я там двое суток не переночевал на этом заводе — в ботах стоял за станком и выставлял все режимы охлаждения и обогрева, соответствия, перпендикулярности... Никогда не думал, что вместо благодарности за исполнение этого контракта отсижу 4 года, а борьбу со злоупотреблениями на предприятии повернут против меня...»

Со слов обвиняемого, впору признавать потерпевшим фирму-соисполнителя, что по условиям госконтракта вложила в разработку даже больше, чем бюджет, в расчете на будущие прибыли от производства по новой технологии. Были даже переговоры с вице-президентом Российских железных дорог на предмет укладки казанских «нанодосок» на перронах по всей стране. Но добро на работу совместного с вузом коммерческого предприятия руководству КАИ получить не удалось.

Адвокат Мидхат Курманов в защиту Галеева подчеркивал — разработанная по итогам контракта установка оказалась на балансе вуза и была оценена в 51,4 млн рублей

— Сильно раздражает недопонимание дилетантов в комментариях — мол, почему не разработали все оборудование? Ну как это можно было сделать за 95 млн — каждый электродвигатель, коробку передач, все эти шнеки, зубья, обогревы — это титаническая работа, ей целый станкостроительный завод должен заниматься. А в России последний закрылся в 2003 году, — объяснял суду Марат Галеев. — К тому же от нас это не требовалось, а обвинение звучит так — почему вы не сделали то, что не должны были делать...

По условиям госконтракта, уникальной во всей производственной линии должна была быть установка наномодифицирования. Все остальные этапы предполагали заимствование. При этом, по данным защиты, в суде было четко установлено — промышленных линий для выпуска пластиковой доски больших габаритов в мире не существовало. Часть этого оборудования с нужными параметрами по документации «Нур-теха» заказывалась в Китае за 1 млн долларов.

Суть задачи Галеев пояснил образно, на примере приспособления для письма — сначала писали пером, потом придумали пасту, состав чернил и ручку. «Нас по сути попросили — сделайте такую же шариковую ручку, чтобы не ломалась. Для этого требовался состав прочный. В нашем случае, с доской из древесно-полимерного композита — древесные волокна перемолоты в муку, и уплотнить структуру позволяют нанотрубки. Они на молекулярном уровне полимер обволакивают и нанотрубки как арматура появляются в этом составе... Получается очень прочный материал».

Убедить следователей и прокуратуру, что никакого хищения по контракту не было, не удалось даже ректорам вузов. Как к доказательствам защиты отнесется суд — скоро узнаем.