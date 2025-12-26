Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов ДРКБ с наступающим Новым годом

Сегодня Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов ДРКБ с наступающими новогодними праздниками и вручил подарки детям, проходящим длительное лечение в клинике

Сотрудничество Банка «Аверс» с Детской республиканской клинической больницей началось порядка 10 лет назад, и все эти годы Банк помогает клинике с озеленением территории клиники, с медицинским оборудованием, книгами и играми.

Со словами благодарности к Банку «Аверс» обратился заместитель главного врача ДРКБ Погуляй Надежда Александровна:

— Я хочу поблагодарить Банк «Аверс» за многолетнюю поддержку нашей клиники, которая помогает улучшить как качество медицинской помощи, так и качество жизни наших маленьких пациентов, — подчеркнула она. По ее словам, ежедневно в приемный покой обращается до 500 детей и для их успешного выздоровления важны и позитивный настрой ребят, и высокофункциональное медицинское оборудование клиники.

Персональные подарки для маленьких пациентов ДРКБ — это любимая традиция сотрудников Банка «Аверс». Ежегодно они приходят в стены клиники с различными подарками и вручают детям развивающие настольные игры, книги, проводят интерактивные конкурсы. Сегодня сотрудники банка привели к ребятам Деда Мороза и подарили сладкие новогодние подарки, благодаря которым пациенты, несмотря на то, что находятся в больнице, смогли прочувствовать новогоднее настроение.

Ребята с удовольствием рассказывали Деду Морозу и его помощникам из Банка «Аверс» новогодние стихи, делились своими мечтами, получали сладкие подарки в виде мягкой игрушки — символа 2026 года, пожелания здоровья и счастливого нового года.

