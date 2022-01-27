Прокурор просит 17 лет посадки для фигурантов «дела КАИ» по афере на 95 млн рублей

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани стартовали прения по делу о хищении 95 млн рублей по госконтракту на производство технологии и оборудования для выпуска «нанодоски». Гособвинитель Елена Петрова запросила для тройки подсудимых сроки в колонии общего режима, передает из зала суда журналист «Реального времени».



На 6,5 года помощник прокурора предложила посадить бывшего гендиректора ООО «Нур-тех» Марата Галеева по обвинению в бюджетной афере и злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 201) и оштрафовать его на 800 тысяч рублей

6 лет и 8 месяцев со штрафом 800 тысяч рублей просила для директора компании «Нур» Загира Исрафилова (ч. 4 ст. 159) — с учетом рецидива. По версии обвинения, новое преступление он совершил в период непогашенной судимости по другому делу.

4 года со штрафом 500 тысяч рублей — для заведующего кафедрой и бывшего проректора КНИТУ-КАИ Виктора Гуреева (ч. 4 ст. 159). При этом преследование за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285) гособвинитель предложила прекратить за сроком давности.

Вину все трое не признают. Бывший выпускник КАИ Галеев уже четыре года находится под стражей. Почти 2,5 года пребывает в СИЗО и бывший владелец группы компаний «Нур» Исрафилов — ему заменили домашний арест реальным после угроз адвокату в зале судебного заседания. Гуреев условий домашнего ареста не нарушал.

Дело о «нанодоске» было возбуждено еще в 2017-м. Суд рассматривает его без малого три года — с февраля 2019-го.

По версии обвинения и ГСУ МВД Татарстана, подсудимые мошенническим путем похитили все 95 млн рублей госконтракта 2011-го, заключенного между Минобрнауки и КНИТУ-КАИ в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007—2012 годы». Способами аферы силовики считают фиктивное трудоустройство сотрудников «Нур-теха» в КАИ и сдачу госкомиссии под видом своей разработки закупленного в Китае оборудования и технологии. Кроме аферы Гурееву и Галееву вменяют злоупотребление полномочиями: первому, как должностному лицу, по статье 285 УК РФ, второму — по 201-й, как директору коммерческой фирмы.

Сам контракт числится исполненным с 2013 года. А потерпевший вуз — КНИТУ-КАИ им. Туполева — еще на старте процесса отказался от этого статуса, поскольку у руководства вуза нет претензий к подсудимым. Во-первых, без существенных доработок целых узлов и ноу-хау предусмотренный заказчиком конечный продукт получить бы не удалось, во-вторых, условия госконтракта позволяли заимствовать часть агрегатов. Об этом на судебном допросе говорил на тот момент действующий ректор Альберт Гильмутдинов.



В ходе судебного следствия вуз повторно смонтировал и запустил ту самую линию для выпуска «нанодоски». Видеозапись ее работы продемонстрировали суду. В проведении выездного заседания на месте монтажа главного доказательства защиты суд отказал.

К версии защиты гособвинитель Петрова предложила отнестись критически, настаивая, что исследованные в суде доказательства подтверждают обвинение. «По факту аналоговое оборудование промышленного производства было выдано за собственную разработку», — оценила она результат работы по госконтракту КНИТУ-КАИ.

Выступления защиты в прениях начнутся в феврале.