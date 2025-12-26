Мухаметшин — о выборах в Госдуму: «Слабых — не выдвинем, но костяк сохраним»

Татарстан намерен сохранить 15 мест в Госдуме нового созыва, переходить на электронное голосование не готов, но придется переписать 90 законов о МСУ

«Тех, кто слабоват и неактивен в работе парламента, рекомендовать на выдвижение в новый созыв не станем», — заявил журналистам спикер Госсовета Фарид Мухаметшин на итоговой пресс-конференции. На предстоящих выборах в Госдуму республика намерена сохранить как минимум 15 мест, но возможна ротация в рамках этой квоты. Реформа местного самоуправления вызвала необходимость привести к соответствию федеральным нормам 90 республиканских законов и муниципальных актов. Но не исключено, что республика выйдет с инициативой о финансовом обеспечении полномочий муниципалитетов. При этом глава Госсовета высказался против повсеместного перехода на электронное голосование. Подробнее — в материале «Реального времени».

Слабые и неактивные оставят кресло Госдумы



— Ставим задачу избрать как минимум 15 депутатов Госдумы, но на выборах некоторые изменения будут, — сообщил председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин, комментируя ход подготовки к предстоящей предвыборной кампании в Госдуму.

Понятно, что называть кандидатов пока преждевременно, но высока вероятность того, что некоторые могут потерять мандат. Фарид Мухаметшин не стал давать оценку деятельности татарстанских парламентариев, но заверил, что «костяк депутатского корпуса сохранится».

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

— В целом мы удовлетворены депутатским корпусом этого созыва Государственной думы. Мы посмотрим, некоторые сами говорят: «Наверное, я завершать буду эту работу здесь», — рассказал Мухаметшин.

По его словам, татарстанские парламентарии активные, но есть те, кто слабоват, кто неактивен.

— Я думаю, их особо рекомендовать не будем на будущий созыв. Но надо бы сохранить костяк этого депутатского корпуса в Госдуме, — заявил председатель Госсовета. — Это необходимо, потому что они наработали практику взаимодействия с правовым управлением Госдумы, имеют опыт [отстаивания интересов республики] и узнаваемы, — пояснил он.

В настоящее время от республики в Госдуме работают 15 депутатов и два сенатора, чем может похвастаться не каждый регион.

90 законов о МСУ в РТ перепишут, самообложение останется

В этом году в стране прошла реформа местного самоуправления, напомнил спикер Госсовета РТ. Был принят ключевой закон о МСУ. Поэтому следующий год станет периодом активной работы по приведению республиканского законодательства в соответствие с федеральными нормами. Особое внимание будет уделено вопросам разграничения полномочий муниципалитетов и их финансового обеспечения. Прежде всего, предстоит вопрос финансирования полномочий муниципалитетов в процессе корректировки законодательства.

Как сообщил Фарид Мухаметшин, грядет масштабная работа до 2027 года. «Каждому региону необходимо будет адаптировать свои нормативные акты и укрепить деятельность муниципальных образований», — отметил он.

В парламенте сформирована рабочая группа, которая займется адаптацией законов. Основная задача — четкое разграничение полномочий между федеральным центром и субъектами, а также установление прозрачной системы отчетности.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Мы считаем, что в предыдущие годы федеральный законодатель взял на себя излишне много функций, в то время как субъекты обладают достаточным потенциалом для самостоятельной работы. Для этого необходимо обеспечить муниципалитеты стабильными налоговыми поступлениями. Мы стремимся к тому, чтобы средства оставались на местах и возвращались в регионы, а не уходили в центр. Ключевым фактором успеха станет повышение доверия к субъектам Федерации, — сказал он.

Анализ первого заседания рабочей группы показал, что потребуется внести изменения в примерно 90 законов. «Это значительный объем работы для республики. При этом мы осознаем необходимость бережного отношения к бюджету. Тем не менее ряд вопросов требуют безотлагательного решения. Доработка законов и процесс согласований займут практически весь 2026 год», — сообщил спикер ГС.

Особое внимание будет уделено перераспределению налогов. «Мы планируем выступить с законодательной инициативой, как только будут выработаны оптимальные решения по внесению необходимых изменений», — пообещал он.

При этом механизм самообложения граждан сохранится. «Эти деньги оседают в республике и помогают справляться с неотложными задачами», — сказал Фарид Мухаметшин. С 2013 по 2015 год было собрано 11,6 млрд рублей, сообщил он.

«В избирательной кампании этим сильно увлекаться не нужно»

Спикер Госсовета высказался против повсеместного перехода на дистанционное голосование при проведении выборов. По его мнению, этим может воспользоваться только тот, кто физически не может прийти на избирательный участок. «В избирательной кампании этим сильно увлекаться не нужно. Выборы — это прежде всего личные встречи с людьми, возможность услышать их мнения и выбрать кандидата, который, на ваш взгляд, действительно подходит, а не просто является «закрытой» или «интеллектуально подготовленной» фигурой», — отметил он.

По его словам, ошибка может привести к тому, что случайный человек получит депутатские полномочия, что в итоге принесет лишь больше проблем.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Я лично не сторонник полного перевода всего в цифру. Цифры не могут заменить живое общение. Для тех, кто не может прийти на избирательный участок: больных, пожилых, людей с ограниченными возможностями, доступными должны быть альтернативные формы голосования, такие как дистанционное или онлайн-голосование, — указал он.

Не стоит чрезмерно увлекаться цифровыми технологиями, превращая нормальное человеческое взаимодействие в нечто абстрактное. Важно иметь возможность встретиться с кандидатом, увидеть его, понять, кому вы доверяете свой голос. Общения через экран, будь то на айпаде или айфоне, зачастую недостаточно, привел он еще один аргумент.

— Избирательная кампания — это работа с людьми, а люди должны работать с кандидатами. Необходимо выбирать доверенного, опытного человека, на которого можно положиться и который сможет улучшить жизнь избирателей. Это моя позиция, которую я озвучивал и в партии, будучи секретарем партийной организации «Единой России» в Татарстане, и на президиуме в Москве. Там многие также увлекаются цифровизацией, забывая о важности личного контакта, — заявил спикер Госсовета.

— Зачем ходить на выборы, если все можно сделать удаленно? Это ошибочное мнение. Встречи с избирателями — это кропотливая и очень важная предварительная работа, которая проводится до дня голосования. Нам говорят: «У вас в Татарстане есть Иннополис, развита цифровизация, зачем вам это?» Я отвечаю: цифровизация и современные технологии нужны во многих секторах экономики и на предприятиях. Но когда речь идет о работе с людьми, нельзя их игнорировать, заставляя писать какие-то бумажки. Это неуважение к людям. Меня учили предки: «Не задирай нос». Каждый человек имеет право обратиться к депутату или в избирательную комиссию и реализовать свое право, — рассуждал он.

В заключение он повторил, что не стоит чрезмерно увлекаться цифровыми упрощениями. «Они нужны там, где человек физически не может прийти на участок или встретиться с кандидатом. Важно информировать таких избирателей о предстоящих встречах. Но главное — создать условия для личного голосования. Ведь для человека это законное право, которым он гордится, — опустить свой бюллетень в урну за выбранного кандидата. Поэтому мы в Татарстане не намерены чрезмерно увлекаться цифровизацией в ущерб живому общению. Надеюсь, мне удалось донести свою мысль», — заключил Фарид Мухаметшин.