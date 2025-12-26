«Цель — затруднить подделку»: ЦБ изобразил Дворец земледельцев в Казани на новой купюре в 1 тыс. рублей

На лицевой стороне купюры поместили изображение Нижегородского кремля

Фото: Реальное время

Сегодня на брифинге зампредседателя ЦБ РФ Сергей Белов представил обновленную купюру номиналом 1 тыс. рублей, посвященную символам Приволжского федерального округа. Примечательно, что на обратной стороне банкноты поместили Дворец земледельцев в Казани. О том, что еще изобразили на новой тысяче, когда ее пустят в обращение и для чего обновляли купюру, — в материале «Реального времени».

Нижегородский кремль на лицевой стороне купюры и Дворец земледельцев — на оборотной

На лицевой стороне купюры изобразили Нижегородский кремль, стилизованную карту города, стадион и ярмарку. Об этом на брифинге рассказал зампредседателя ЦБ РФ Сергей Белов, представляя денежный знак журналистам. При этом цветовая палитра обновленной тысячи все так же выполнена в бирюзовой гамме, как и предыдущая купюра.

— На лицевой стороне мы видим Нижегородский кремль — жемчужину города. Также на фоне стилизованной карты города и места встречи двух рек, Волги и Оки, расположилась знаменитая Нижегородская ярмарка. В правой части банкноты — современный стадион, который открыли к чемпионату мира по футболу. При разработке оборотной стороны купюры мы учли пожелания наших граждан, которые отдали свои голоса за памятники и достопримечательности Приволжского федерального округа. Здесь мы видим Волгу — главный символ, который объединяет многие регионы ПФО. Через Волгу раскинулся Саратовский автомобильный мост с ажурными пролетами, один из самых длинных мостов в Европе. И, конечно, летящий по волнам «Метеор». Справа представлен Дворец земледельцев, известный памятник современной архитектуры в Казани, — сказал он.

Белов напомнил, что купюра номиналом в 1 тыс. рублей стала уже третьей банкнотой, которую обновил ЦБ. Сейчас в обороте активно используют обновленную «сотку» с достопримечательностями Москвы и Центрального федерального округа. Также все чаще встречаются новые пятитысячные купюры, посвященные Екатеринбургу и УФО.

Новые банкноты в тысячу рублей с изображением теплохода «Метеор» и Дворца земледельцев поступят в обращение не сразу. По словам спикера, этот процесс занимает до полутора лет — этот период связан с настройкой оборудования. Однако Белов допустил, что процесс может пойти и быстрее, поскольку ранее страна уже выпускала обновленные банкноты других номиналов.

— Может, в конце 2026 года банкнота появится в обращении, — допустил Белов, добавив, что сперва обновленный денежный знак поступит в банки, затем — в торговые предприятия, а после — в оборот населения.

Ранее на новой купюре в 1 тыс. рублей изобразили купол православного храма без креста

Напомним, что ЦБ уже представлял обновленную купюру номиналом 1 тыс. рублей. Тогда на лицевой ее стороне изобразили Никольскую башню Нижегородского кремля, на обратной стороне — Музей истории государственности татарского народа и Татарстана, казанскую башню Сююмбике и Музей археологии и этнографии в Уфе. Однако изображение музея вызвало негодование. В частности, священнослужитель и блогер Павел Островский возмутился тем, что на банкноте якобы изображены церковь без креста и минарет с полумесяцем.



— Вы что там, товарищи, совсем страх потеряли? На новой купюре в 1 тыс. рублей изображаете минарет с полумесяцем, а купол православного храма без креста, — указал священник Островский.

Позже на проблему обратили внимание и в РПЦ. Глава отдела по взаимодействию со СМИ Владимир Легойда призвал отбирать изображения к купюрам более тщательно, чтобы «не создавать напряжения там, где его не должно быть». При этом в той же РПЦ подчеркнули, что церковь изображена на купюре без креста, поскольку является музеем, в реальной жизни на ее куполе также отсутствует крест.

Однако в итоге Центробанк решил остановить выпуск банкноты, не пустив ее в широкое обращение. Во избежание недопонимания в дальнейшем регулятор запустил на сайте голосование за объекты, которые предлагалось изобразить на купюре. В нем принимали участие 25 символов Приволжского федерального округа. По итогу наибольшее количество голосов набрал скоростной теплоход на подводных крыльях «Метеор», производимый в Зеленодольске. На втором месте оказался казанский Дворец земледельцев, а третье место занял Саратовский автомобильный мост через Волгу. В голосовании приняли участие около 700 тысяч россиян.

Главная цель обновления купюры — затруднить ее подделку

В свою очередь профессор КФУ, доктор экономических наук Игорь Кох отметил, что главной целью обновления любых купюр остается безопасность и минимизирование рисков подделки.



— Само изображение на купюре никак не повлияет ни на экономику страны, ни на финансы граждан. Главная цель обновления купюры — затруднить подделку. Каждый раз, когда выпускается новое поколение купюр, оно содержит какие-то новые элементы защиты, которые, соответственно, не позволяют их легко подделать. И те мошенники, которые уже настроились подделывать старые купюры, новые подделать не смогут. Подобное обновление осуществляется каждые несколько лет, но все подобные меры — это исключительно вопрос борьбы с фальшивомонетничеством, — сказал Кох «Реальному времени».

Как подчеркнул зампредседателя ЦБ РФ Сергей Белов, в целом случаев подделок купюр в России с каждым годом становится все меньше, однако положительная динамика не отменяет того, что ЦБ обязан быть «на шаг впереди фальшивомонетчиков».

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

— В новых банкнотах мы значительно усилили защитный комплекс. Мы сделали более сложными элементы, которые каждый из нас может проверить сам: при наклоне банкноты или на ощупь. Особое внимание мы уделили машиночитаемым защитным признакам, которые считываются платежными терминалами и другими устройствами. При этом невозможно изменить защитный комплекс и оставить прежний облик банкноты. Новые защитные комплексы требуют и новых дизайнерских решений, — резюмировал он.

