В Казани за угрозы в зале суда арестован фигурант «дела КАИ»

Фото: "Реальное время"

Вахитовский суд Казани изменил меру пресечения обвиняемому бизнесмену Загиру Исрафилову с домашнего ареста на реальный. Основанием для такого ходатайства прокуратуры стали угрозы подсудимого в перерыве заседания.



Об угрозах в суде рассказал адвокат Олег Камалов, он представляет в деле гендиректора ООО «Нур-тех» Марата Галеева. С его слов, 5 сентября в перерыве заседания Исрафилов подошел к столу защитников, сказал ему: «Я твоего закопаю, имей в виду». После чего провел пальцем по своему горлу.

Суд проверил доводы адвоката и нашел подтверждение на видеозаписи с камеры в зале суда и предоставленного адвокатом аудиофайла. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили сам Олег Камалов и его коллеги.

Вывод председательствующего Наиля Камалетдинова — подсудимый Исрафилов грубо нарушил условия домашнего ареста и оказал давление на участников судебного процесса. Поскольку ранее избранная мера не гарантирует новые попытки давления с целью повлиять на объективное рассмотрение дела судья постановил отправить Исрафилова в СИЗО до 18 ноября.

Напомним, в мошенничестве с бюджетным контрактом КНИТУ-КАИ на 95 млн рублей мошенничестве обвиняют бывшего гендиректора ООО «Нур-тех» Марата Галеева, директора компании «Нур» Загира Исрафилова и бывшего проректора вуза Виктора Гуреева. По версии силовиков, за оригинальную установку по выпуску «нанодоски» заказчику выдали оборудование из Китая. Подсудимые с этим не согласны.