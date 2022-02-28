В Татарстане продлят меры поддержки предпринимателей из сферы общепита

В Татарстане до конца 2022 года продлевают программу субсидирования затрат для предприятий из сферы общественного питания, связанных с оплатой услуг по доставке еды. Об этом сообщает Министерство экономики РТ.

Такая программа появилась летом 2020 года в рамках мер поддержки бизнеса в период распространения пандемии COVID-19. За два года власти республики поддержали более 200 предпринимателей из сферы общепита, предоставив поддержку в размере 76 млн рублей.

Решение о ее продлении принято в связи с сохранением ряда ограничений и запросом со стороны предпринимателей. Министерство экономики РТ готовит соответствующие нормативно-правовые документы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

14 февраля президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани (АРИО) Зуфар Гаязов сообщил, что предприятия общепита в Казани теряют прибыль из-за очередной волны COVID-19, а в коллективах уровень заболеваемости инфекцией приближается к 50%.

По его словам, многие организации находятся на удаленном режиме работы, в результате чего поток клиентов снизился. Он добавил, что меры господдержки в республике оказывают помощь бизнесу, однако их недостаточно. Говоря о дополнительных мерах, в качестве примера он привел отмену арендной платы хотя бы на несколько месяцев.

Максим Кокунин