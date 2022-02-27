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Зеленский заявил, что не верит в результат встречи с Россией в Белоруссии

19:19, 27.02.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Зеленский заявил, что не верит в результат встречи с Россией в Белоруссии
Фото: кадр обращения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не сильно верит в результат встречи с делегацией России в Белоруссии. Об этом сообщает «РИА Новости».

Однако, по его словам, нужно попробовать. Он считает, что это шанс, хоть и маленький.

Фото: pixabay.com

Российская делегация сегодня прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной. Так Россия выразила готовность начать переговоры в Гомеле. Представители РФ ожидали подтверждения от украинской стороны согласования встречи в Гомеле до 15 часов по белорусскому времени. Однако время истекло. Спустя некоторое время Украина согласовала проведение переговоров.

Офис Зеленского подтвердил, что украинская делегация встретится с российской для переговоров в Белоруссии. Они пройдут на украинско-белорусской границе в районе реки Припять.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова
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