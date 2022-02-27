Зеленский заявил, что не верит в результат встречи с Россией в Белоруссии

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не сильно верит в результат встречи с делегацией России в Белоруссии. Об этом сообщает «РИА Новости».

Однако, по его словам, нужно попробовать. Он считает, что это шанс, хоть и маленький.

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Российская делегация сегодня прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной. Так Россия выразила готовность начать переговоры в Гомеле. Представители РФ ожидали подтверждения от украинской стороны согласования встречи в Гомеле до 15 часов по белорусскому времени. Однако время истекло. Спустя некоторое время Украина согласовала проведение переговоров.



Офис Зеленского подтвердил, что украинская делегация встретится с российской для переговоров в Белоруссии. Они пройдут на украинско-белорусской границе в районе реки Припять.

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Дарья Акимова