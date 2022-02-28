Глава ОЭЗ «Алабуга» считает, что РФ должна финансировать промышленность без оглядки на позиции Fitch и Moody’s

Фото: Максим Платонов

Пока резиденты особой экономической зоны «Алабуга» заняли наблюдательную позицию, все непонятно, сообщил «Реальному времени» ее глава Тимур Шагивалеев. Он считает, что Россия должна начать финансировать свою промышленность без оглядки на позиции Fitch и Moody’s

По его словам, ОЭЗ «Алабуга» впервые столкнулась с отказом иностранных компаний реализовывать инвестпроекты по политическим мотивам в 2014 году. Тогда немецкий нефтехимический концерн BASF передумал участвовать в проекте по выпуску средств защиты, а позднее эту нишу занял российский холдинг «Август».

Фото: Максим Платонов (архив)

Он отметил, что ОЭЗ «Алабуга» давно взяла курс на импортозамещение, но стране необходимо определится, какую экономику мы строим — рыночную или плановую.

— Просто надо решить — строим ли мы четко рыночную экономику, а если строить четко плановую экономику, то давайте плановую экономику. Тогда надо полностью перестроить систему финансирования промышленности, то о чем мы говорили много-много-много лет. Страна должна начать финансировать свою собственную промышленность без оглядки на то, что скажет Fitch и Moody’s, — считает Шагивалеев.

Напомним, на прошлой неделе международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что поместило рейтинги России и Украины на пересмотр с возможностью понижения. Такое решение принято в связи с проведением РФ спецоперации на Украине.



Луиза Игнатьева