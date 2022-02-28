Переговоры делегаций России и Украины завершились

Переговоры делегаций России и Украины в Белоруссии завершились, передает «РИА Новости».

Российская и украинская делегации уедут в свои столицы для консультаций перед новым раундом, заявил советник главы офиса украинского президента.



Как сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, делегации сегодня определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения.

Фото: t.me/RusEmbassyMinsk

Третий раунд переговоров России и Украины начался сегодня вечером. Переговоры делегаций России и Украины в Гомельской области начались около двух часов дня.

Вчера российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной. Представители РФ ожидали от украинской стороны согласования встречи в Гомеле до 15 часов по белорусскому времени, но время истекло. Спустя некоторое время Украина согласовала проведение переговоров.

В офисе Зеленского заявили, что цель переговоров с российской стороной — немедленное прекращение огня и вывод войск с Украины.

Маргарита Головатенко