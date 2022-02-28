Оставшихся в Европе российских туристов планируют вывезти в Россию через Турцию, ОАЭ и Египет

Фото: Максим Платонов

Российских туристов, которые сейчас находятся в странах Европы, закрывших небо для самолетов РФ, планируют вернуть домой через другие государства. В их числе Турция, ОАЭ и Египет, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, сейчас решается вопрос о перевозке 400 россиян из Будапешта, 500 человек из Болгарии и еще порядка 200 из Мадейры. Также российские туристы продолжают оставаться в Великобритании, Словении и Австрии. Горин отметил, что перевезти их можно в РФ через Стамбул, Дубаи, Абу-Даби, Доху, Каир, а также другие открытые государства, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Накануне в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что в настоящее время более 150 тысяч туристов из РФ могут находиться за рубежом. Из них более 27 тысяч находятся в направлениях, где существуют проблемы с вылетом туристов в Россию. Это Европа, Карибские страны, США и другие.

Тем временем Евросоюз закрыл свою территорию для самолетов России. Ограничительные меры касаются тех воздушных суден, которые так или иначе контролируются российским физическим или юридическим лицом, организацией или органом.

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Диана Жиленкова