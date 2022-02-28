Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов

Фото: Максим Платонов

Евросоюз закрыл свою территорию для самолетов России. Так, запрет устанавливается для любых воздушных суден, которые эксплуатируются российскими авиаперевозчиками или зарегистрированы в РФ. Об этом говорится в документе, который опубликован в Официальном журнале ЕС.

Кроме того, если авиалайнер не зарегистрирован в РФ, но иным образом контролируется российским физическим или юридическим лицом, организацией или органом, ему также запрещается приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Вчера о закрытии воздушного пространства для российских самолетов объявили Франция, Норвегия, Австрия, Дания, Ирландия, Исландия и Бельгия. Также к такому решению пришли Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония.

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Диана Жиленкова