В Казани подготовлено 350 мест для размещения беженцев из ДНР и ЛНР

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в столице Татарстана подготовлено 350 мест для размещения беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Метшин не мог прокомментировать сегодняшние события, связанные с украинским конфликтом и санкциями, которые западные страны вводят в ответ, — напомним, Казань уже потеряла право проводить у себя в этом году множество международных турниров, а казанские компании за несколько дней потеряли до 20—30% стоимости своих акций.

— Мы с тревогой следим за новостями о том, что сегодня происходит на Украине, это эмоционально очень трудные дни для всех нас, — сказал Ильсур Метшин и добавил, что оценку политической ситуации следует оставить специалистам.

По его словам, в Казани внимательно следят за гуманитарной помощью:

— На наших предприятиях эти инициативы возникли без указки. Люди звонят, предлагают помощь. Работа развернута. Прошу глав районов и всех неравнодушных принимать посильное участие для отправки помощи в Донбасс.

По его словам, если потребуется, Казань готова принять вынужденных переселенцев из Донбасса. В санатории «Ливадия» для них предоставлено 200 мест, еще 150 — в отеле «Кварт».

Фото: govvrn.ru

Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин сообщил, что в Нижнекамске пока точно не определили площадки для возможного размещения беженцев из ДНР и ЛНР. Однако власти города предложили несколько площадок, которые задействуют в случае необходимости.

На прошлой неделе замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков сообщил, что с точки зрения здравоохранения Татарстан готов принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, вопросы медицинского обслуживания детально проработаны и больших проблем возникнуть не должно.

В республике уже 15 компаний предоставили бытовую химию, холодильные и морозильные камеры, оборудование и продукты питания. Чтобы оказать поддержку переселенцам из Донбасса, необходимо обратиться в штаб сбора гуманитарной помощи: 8 (910) 645-98-72.

Максим Кокунин