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Третий раунд российско-украинских переговоров в Белоруссии стартовал

18:20, 28.02.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Третий раунд российско-украинских переговоров в Белоруссии стартовал
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Белоруссии стартовал третий раунд переговоров России и Украины. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Предполагается, что этот раунд будет последним. Переговоры делегации России и Украины в Гомельской области начались около двух часов дня.

Фото: скриншот

Вчера российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной. Представители РФ ожидали от украинской стороны согласования встречи в Гомеле до 15 часов по белорусскому времени, но время истекло. Спустя некоторое время Украина согласовала проведение переговоров. В офисе Зеленского заявили, что цель переговоров с российской стороной — немедленное прекращение огня и вывод войск с Украины.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 фев
    а что по итогам двух первых раундов?
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