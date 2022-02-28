Третий раунд российско-украинских переговоров в Белоруссии стартовал

В Белоруссии стартовал третий раунд переговоров России и Украины. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Предполагается, что этот раунд будет последним. Переговоры делегации России и Украины в Гомельской области начались около двух часов дня.



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Вчера российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной. Представители РФ ожидали от украинской стороны согласования встречи в Гомеле до 15 часов по белорусскому времени, но время истекло. Спустя некоторое время Украина согласовала проведение переговоров. В офисе Зеленского заявили, что цель переговоров с российской стороной — немедленное прекращение огня и вывод войск с Украины.



Татьяна Леухина