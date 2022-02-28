«Автодор» не исключил подорожания строительства трассы М-12 из-за курса валют

Строительство трассы М-12 Москва — Казань может подорожать на фоне изменений валютного курса после того, как США и Евросоюз ввели санкции, сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.



По его словам, подорожание стоимости будет незначительным. Стройка начиналась с зарубежных поставок, когда курс доллара был в районе 70 рублей. Однако для 70% стройки используются российские материалы: пески, щебни, металл, цемент и бетон.

— Если смотреть в целом, зарубежные поставки — это всего 5%, остальные 95% зависят от нас, мы это решим. Зарплата наша, люди наши, каска строительная тоже на мне — это наше, — сказал он.

Он отметил, что цены на металл зафиксированы. В прошлом году подрядчики заключили с поставщиками прямые контракты, поэтому с металлом «нет проблем», сообщает ТАСС.

Как ранее уточняли в «Автодоре», стоимость строительства трассы М-12 предварительно оценивается в 622 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Трасса длиной 142 километра пройдет по пяти районам республики. Ее строительство идет круглосуточно. В нем задействовано больше тысячи человек и 300 единиц техники. Уже проделаны работы по переносу коммуникаций, укладке слоев основания ее полотна, построены экодуки — мосты для перехода животных.

В середине февраля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что правительство прорабатывает вопрос финансирования продления автотрассы М-12 до Новосибирска с выходом на Монголию. На участке Москва — Казань задействованы 15 тысяч рабочих.

Маргарита Головатенко