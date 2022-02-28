Когогин обратился к сотрудникам из-за санкций против КАМАЗа

Попавший в санкционный список Евросоюза КАМАЗ согласовал с российскими властями план дальнейших действий. Как сообщил гендиректор предприятия Сергей Когогин, обязательства перед поставщиками будут выполняться.

— В истории нашей легендарной компании уже случались испытания, которые мы с честью преодолели. Могу вас заверить, что и сейчас руководство компании знает, что делать, как сохранить производство и поддержать трудовой коллектив, — сказал Когогин в обращении к сотрудникам, его слова приводит «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава предприятия добавил, что в последние годы руководство компании работало над тем, чтобы устранить или максимально отдалить угрозу введения ограничений. В результате автопроизводителю удалось начать масштабную реорганизацию производства, создать новый модельный ряд и др.



На прошлой неделе КАМАЗ попал в черный список Евросоюза. В общей сложности ЕС ввел санкции в отношении 60 ведущих компаний российского ВПК, самолетостроительных и кораблестроительных компаний. В черном списке оказались в том числе РЖД, «Севкомфлот», «Севмаш» и др.

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Диана Жиленкова