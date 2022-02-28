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Когогин обратился к сотрудникам из-за санкций против КАМАЗа

11:02, 28.02.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 2
Когогин обратился к сотрудникам из-за санкций против КАМАЗа
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Попавший в санкционный список Евросоюза КАМАЗ согласовал с российскими властями план дальнейших действий. Как сообщил гендиректор предприятия Сергей Когогин, обязательства перед поставщиками будут выполняться.

— В истории нашей легендарной компании уже случались испытания, которые мы с честью преодолели. Могу вас заверить, что и сейчас руководство компании знает, что делать, как сохранить производство и поддержать трудовой коллектив, — сказал Когогин в обращении к сотрудникам, его слова приводит «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава предприятия добавил, что в последние годы руководство компании работало над тем, чтобы устранить или максимально отдалить угрозу введения ограничений. В результате автопроизводителю удалось начать масштабную реорганизацию производства, создать новый модельный ряд и др.

На прошлой неделе КАМАЗ попал в черный список Евросоюза. В общей сложности ЕС ввел санкции в отношении 60 ведущих компаний российского ВПК, самолетостроительных и кораблестроительных компаний. В черном списке оказались в том числе РЖД, «Севкомфлот», «Севмаш» и др.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
Промышленность Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 28 фев
    надо бы вам ребрендинг сделать
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  • Анонимно 28 фев
    Санкции - санкции, и чо ??? в лаптях ходить ??? продолжать развиваться и развивать собственное производство в содружестве друзей, а не с врагами.
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