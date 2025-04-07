В Татарстане перед стартом дачного сезона повысили скорость мобильного интернета на трассах и в поселках

Фото: предоставлено ПАО «Таттелеком»

На трассах, в загородных поселках и торговых комплексах Татарстана расширили покрытие 4G. Технические работы были проведены в марте и коснулись 22 базовых станций «Летай». Это связано с сезонным спросом на доступный мобильный интернет в общественных пространствах и за городом.

Так, на трассе М-7 появилась новая точка связи между поселками Новая Тура и Займище — теперь путешествия на этом отрезке дороги стали комфортнее. За счет модернизации оборудования пакетный и голосовой сервис улучшился в населенных пунктах Спасского, Балтасинского, Сабинского районов, а также в Арске, Бавлах, Чистополе, Старом Дрожжаном, Столбищах и в ЖК «Царево Village» (Пестречинский район). Также объем мобильного интернета увеличился в Камских Полянах — на 30%.

В два раза выросла скорость передачи данных в 45-м микрорайоне в Нижнекамске. Кроме того, в городе у ТЦ «Якорь» построили новую площадку и повысили качество соединения — это позволяет абонентам быстрее отправлять аудиосообщения и загружать видео в считаные секунды. Сигнал также усилили у торговых центров «Октябрьское» в Набережных Челнах и «Девонский» в Альметьевске. Скорость передачи данных повысили и рядом с образовательными учреждениями — в зоне колледжа физической культуры и «Татнефть-школы» в Альметьевске, судостроительного колледжа в Зеленодольске и гимназии в Балтасях.

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