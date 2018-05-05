Шарифуллин Марат Дамирович
Общая информация
Родился в Казани.
Образование:
2003 — Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «экономика и социология труда».
Карьера:
2001 по 2002 гг. — экономист ЗАО «Татарская лакокрасочная фирма „Сиразинъ и Ко“.
2003 по 2006 гг. — ревизор, старший ревизор, ведущий ревизор управления внутреннего контроля ОСБ „Банк Татарстан“ № 8610 Сбербанка России.
2006 г. — ведущий эксперт департамента внутреннего аудита ОАО „МДМ-Банк“.
2006 по 2009 гг. — главный советник отдела экономики, финансов и управления государственным имуществом Аппарата Кабинета Министров РТ.
2009 по 2010 гг. — эксперт отдела проектного финансирования ОАО „Связьинвестнефтехим“.
2010 г. — аналитик экспертной группы при помощнике Президента Республики Татарстан.
2010 по 2011 гг. — помощник министра экономики Республики Татарстан.
2011 по 2015 гг. — заместитель министра экономики Республики Татарстан.
2015 по 2017 гг. — заместитель управляющего отделением национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.
2017 г. — и.о. управляющего отделением Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.
11 декабря 2017 г. — управляющий отделением Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420013, г. Казань, ул. Баумана, 37
- Телефон: +7(843) 235-05-00
- Email: pr.nb@tatar.ru
- Сайт: www.cbr.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018