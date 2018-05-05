Список персон

Шарифуллин Марат Дамирович

Гос. ведомства, Финансы, Банки

Общая информация

Родился в Казани.

Образование:

2003 — Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «экономика и социология труда».

Карьера:

2001 по 2002 гг. — экономист ЗАО «Татарская лакокрасочная фирма „Сиразинъ и Ко“.

2003 по 2006 гг. — ревизор, старший ревизор, ведущий ревизор управления внутреннего контроля ОСБ „Банк Татарстан“ № 8610 Сбербанка России.

2006 г. — ведущий эксперт департамента внутреннего аудита ОАО „МДМ-Банк“.

2006 по 2009 гг. — главный советник отдела экономики, финансов и управления государственным имуществом Аппарата Кабинета Министров РТ.

2009 по 2010 гг. — эксперт отдела проектного финансирования ОАО „Связьинвестнефтехим“.

2010 г. — аналитик экспертной группы при помощнике Президента Республики Татарстан.

2010 по 2011 гг. — помощник министра экономики Республики Татарстан.

2011 по 2015 гг. — заместитель министра экономики Республики Татарстан.

2015 по 2017 гг. — заместитель управляющего отделением национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

2017 г. — и.о. управляющего отделением Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

11 декабря 2017 г. — управляющий отделением Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420013, г. Казань, ул. Баумана, 37
  • Телефон: +7(843) 235-05-00
  • Email: pr.nb@tatar.ru
  • Сайт: www.cbr.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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