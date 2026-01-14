Новости общества

Аварийные работы оставят без воды жителей двух районов Казани

08:06, 14.01.2026

Речь идет о Ново-Савиновском и Московском районах

Фото: Динар Фатыхов

Из-за срочного ремонта водопроводных сетей на проспекте Ямашева, 28 жители Ново-Савиновского и Московского районов остались без воды. Об этом сообщает казанский «Водоканал».

Без водоснабжения остались дома на двух проспектах:

  • на проспекте Ибрагимова — дома от 61 до 83, включая все корпуса с буквой А;
  • на проспекте Ямашева — дома 9, 11, 15, 17, 21, 23, 25 и 27.

Коммунальщики обещают вернуть воду до 22:00 14 января. Для жителей организовали подвоз воды. Напомним, что по Ямашева до 15 января еще несколько домов отключают от подачи воды в связи с подключением к сети ресторана.

Наталья Жирнова

