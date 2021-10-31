Башкирского ученого, сторонника татаро-башкирского диалога Тимура Мухтарова уволили из института истории

В Башкирии из Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН уволили заместителя директора Тимура Мухтарова. Об этом пишет портал «Миллиард.Татар».

Он активно взаимодействует с коллегами из Казани и занимает принципиальную позицию по вопросу башкирского и татарского языков.



«Реальное время» публиковало ранее интервью с Мухтаровым. В нем он ответил на важные вопросы о родных языках: зачем основательно изучать родной язык, если он не пригодится при поступлении в вуз; кто в ответе за его знание и сохранение — семья, школа, общество или институты власти и как нужно учить национальным языкам?

Также ученый публиковал в интернет-газете статьи, в которых рассуждал о судьбах татарского и башкирского языков.