В Татарстане размер прожиточного минимума оказался одним из самых низких среди регионов России

Лишь в девяти регионах страны размер прожиточного минимума — меньше 16,3 тыс. рублей

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане размер прожиточного минимума на душу населения с 1 января 2026 года составил 16 098 — это один из самых низких размеров «минималки» среди регионов России, следует из данных Минтруда страны.

Согласно статистике, лишь в девяти регионах страны размер прожиточного минимума оказался меньше 16,3 тыс. рублей. Самая маленькая «минималка» установлена в Липецкой и Тамбовской областях (в обоих 15 719 рублей). На местах с 3-го по 5-е в этом антитопе оказались Белгородская, Пензенская и Саратовская области (во всех трех — 15 909 рублей).

В Республике Мордовия прожиточный минимум с 2026-го установлен на уровне 16 098 рублей (столько же в Татарстане).

Прожиточный минимум в Республике Адыгея и Волгоградской области — 16 288 рублей.

Прожиточный минимум в России с 1 января 2026 года проиндексировали на 6,8%, что привело к увеличению ряда социальных выплат и мер поддержки. Среди них: пособия для семей с детьми, социальные доплаты к пенсиям, выплаты по нескольким направлениям социального контракта.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года минимальный размер оплаты труда установлен на уровне 27 093 рублей.

Никита Егоров