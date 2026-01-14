В Татарстане размер прожиточного минимума оказался одним из самых низких среди регионов России
Лишь в девяти регионах страны размер прожиточного минимума — меньше 16,3 тыс. рублей
В Татарстане размер прожиточного минимума на душу населения с 1 января 2026 года составил 16 098 — это один из самых низких размеров «минималки» среди регионов России, следует из данных Минтруда страны.
Согласно статистике, лишь в девяти регионах страны размер прожиточного минимума оказался меньше 16,3 тыс. рублей. Самая маленькая «минималка» установлена в Липецкой и Тамбовской областях (в обоих 15 719 рублей). На местах с 3-го по 5-е в этом антитопе оказались Белгородская, Пензенская и Саратовская области (во всех трех — 15 909 рублей).
В Республике Мордовия прожиточный минимум с 2026-го установлен на уровне 16 098 рублей (столько же в Татарстане).
Прожиточный минимум в Республике Адыгея и Волгоградской области — 16 288 рублей.
Прожиточный минимум в России с 1 января 2026 года проиндексировали на 6,8%, что привело к увеличению ряда социальных выплат и мер поддержки. Среди них: пособия для семей с детьми, социальные доплаты к пенсиям, выплаты по нескольким направлениям социального контракта.
Ранее сообщалось, что с начала 2026 года минимальный размер оплаты труда установлен на уровне 27 093 рублей.
