Минниханов прибыл с рабочим визитом в Нидерланды

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Нидерланды.

В этой стране президент РТ посетит Инновационный центр Philips Healthcare и проведет переговоры с руководством компании Philips.

Далее в Кампусе высоких технологий High Tech Campus Минниханову и членам делегации Татарстана представят резидента кампуса — компанию Signify, которая работает в сфере светодиодных систем освещения, программных обеспечений и услуг.

После этого у президента РТ запланирована встреча с генеральным секретарем министерства экономики Нидерландов Маартеном Кампсом. Затем Минниханов поучаствует в «круглом столе» с представителями деловых кругов Нидерландов.

Также Минниханов отправится в автомобильный кампус, где ознакомится с деятельностью компании Traffic Innovation Center, которая занимается тестированием интеллектуальных решений в области дорожного движения, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что на этой неделе, помимо Нидерландов, у Рустама Минниханова запланирован визит в Данию. Туда президент РТ должен отправиться 3 апреля.