Цитаты недели: Путин — о терпении красавицы, Валиева — о мечте, Метшин — о пробках в Казани

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

О соблюдении Минских соглашений

Что касается Минских соглашений, живы они и имеют ли какую-то перспективу или нет. Я считаю, что другой альтернативы просто нет. Повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Действующий президент недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять. По-другому не получится.

Президент России Владимир Путин после пятичасовых переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном обратился к Киеву с фразой, разлетевшейся по интернету: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица». Многие предположили, что глава государства слушает группу «Красная плесень», в одной из песен которой можно услышать такую строчку. Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг эти догадки, заявив, что Путин не знаком с творчеством таких музыкантов, а фраза, вероятно, взята из русского фольклора. Ею президент России хотел донести до Украины, что «если государство взяло на себя обязательства и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять».



Объяснился позже и сам Путин, заявив, что фраза не имела «личного измерения». Если государство приняло на себя определенные обязательства, то ему следует исполнять их «и договариваться о том, как это сделать», — вот что он имел в виду, говоря «терпи, моя красавица». Отреагировал на высказывание Путина и украинский лидер Владимир Зеленский. Он обратил внимание, что «Украина действительно красавица», но она и без наставления президента России уже терпелива, что проявляется при провокациях. Местоимение «моя» ему не понравилось — по его мнению, это «перебор небольшой».

Об олимпийской мечте

Первая Олимпиада, которую я посмотрела, проходила в Сочи. Мне тогда больше всего запомнилась и понравилась произвольная программа Юли Липницкой. Потом были Игры в Корее, где я болела за Женю и Алину. И вот теперь настала моя очередь испытать эти эмоции. Когда мне было три года, я загадала, что буду Олимпийской чемпионкой. Сегодня моя детская мечта сбылась!

Настоящим триумфом стало выступление на зимних Олимпийских играх в Пекине 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой — она вошла в историю Олимпиады как первая спортсменка, исполнившая четверной прыжок. За одно выступление ей удалось выполнить и четверной сальхов (4S), и четверной тулуп (4Т). Девушка призналась, что стать олимпийской чемпионкой — ее детская мечта. Однако ошеломительный успех приносит юной фигуристке не только положительные эмоции. Валиева рассказала, что чувствует определенное давление из-за повышенного внимания к ее персоне, но пока ей удавалось справляться со стрессом. Однако это она говорила до скандала с допинг-пробой, который обсуждает весь мир. Как сейчас фигуристка справляет в повышенным вниманием к ее персоне, а в особенности негативным, неизвестно. Общения с журналистами Валиева избегает, но продолжает тренировки. Впереди у нее соревнования в женском одиночном катании.



Об олимпийском триумфе Валиевой

Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Живопись. Посвятить свою жизнь (в случае Валиевой — пока очень короткую) этому искусству. Спасибо тебе, Камила Валиева, за то, что ты даришь миру красоту, от которой замирает сердце.

Камила Валиева покорила своим выступлением на Олимпиаде весь мир. Своего восхищения не сдержал и американский актер Алек Болдуин — юной фигуристке он посвятил целый пост в своем Instagram-аккаунте. За ее программой, которую он назвал искусством, артист следил с замиранием сердца. Выступление Валиевой для него стало как «лучик света в темном царстве» — смотря на него, можно на некоторое время отвлечься от напряженной ситуации на международной арене и разбушевавшейся пандемии коронавируса. Однако после восторженной публикации Instagram-аккаунт Болдуина внезапно заблокировали.



О пытках в российских тюрьмах

Да, надо менять ментальность. Потому что вот те случаи, с которыми мы столкнулись… я считаю, что это проявление огромнейшей профессиональной деформации. Я даже представить себе не могу, что может быть еще хуже, чем вот это. И с этим надо, конечно, чего-то делать. Хотя во ФСИН там работает очень много честных, порядочных и человечных людей. Это надо признать.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко проблему пыток в российских тюрьмах не отрицает, а причину видит в профессиональной деформации сотрудников пенитенциарной системы. Ситуация хуже некуда, признается он. Но крест на российской уголовно-исполнительной системе чиновник не ставит — все-таки во ФСИН служат по большей части добрые и законопослушные люди, уверят он. От них Чуйченко, по всей видимости, не ждет новых резонансных историй с истязаниями заключенных.



О доме российской армии

Не вам сейчас, представляя англосаксонский мир, считать, сколько у нас армия, где находятся Вооруженные силы и куда они перемещаются. Где им надо быть, там они и есть, они у себя дома.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова решила поставить на место западного журналиста, заявившего о концентрации вооруженных сил России на границе с Украиной. Она однозначно дала понять, что в границах своего государства российские войска и военная техника могут находиться там, где захотят.



О причинах пробок в Казани

Это наша жизнь с вами. Вы выбираете быть автовладельцами. Есть общественный транспорт... поэтому да, есть такие моменты.

Так мэр Казани Ильсур Метшин отреагировал на поступившие от горожан жалобы на пробки. «Никому не пожелаешь стресса, который испытали водители на дорогах», — зачитал градоначальник обращение одного из местных жителей. Однако вместо истории о том, как власти планируют решать проблему, градоначальник намекнул, что казанским автомобилистам следует пересесть на автобусы или другой общественный транспорт. Причину пробок в городе Метшин видит в большом количестве машин, а не в дорожной инфраструктуре.



О татуировках как пропаганде наркотиков

Мой день начался с нового дела о пропаганде наркотиков. Нет, в песнях они так ничего и не нашли, они нашли пропаганду наркотиков в моих татуировках. Целый совет ботаников, в смысле ученых, которые изучают растения, собрались, чтобы изучить мою титьку и прийти к выводу, что здесь изображена конопля. Это что получается… этой татуировке пять лет и я пять лет через все границы мира возил наркотики!? <...> я контрабандист! Ладно хоть хватило ума пистолет на себе не набить, а то бы впаяли незаконный оборот оружия.

Известный российский рэпер Моргенштерн поблагодарил полицейских из Набережных Челнов за то, что те подняли ему настроение, решив завести в отношении него административное дело о пропаганде наркотиков. Нарушение законодательства они разглядели на его теле в области груди — изображенные на татуировке зеленые листья сотрудники полиции приняли за коноплю, что якобы подтвердила комплексная лингво-ботаническая экспертиза. Музыкант, который уже не первый раз сталкивается с предъявлением пропаганды запрещенных веществ, отреагировал насмешкой. Переживать ему пока не стоит — Набережночелнинский городской суд вернул дело полиции.



О спортивном свете Казани

Казань сегодня как локация стала очень известна на спортивной карте. Особенно за последние 10 лет мы ярко там светим. Поэтому мы смотрим в перспективу <…> Хочется провести большие Олимпийские игры. Известно, что Олимпийские игры расписаны достаточно далеко вперед, поэтому есть желание провести юношеские Олимпийские игры: мы к этому готовы, инфраструктура есть. Мы обсуждали это с Олимпийским комитетом, и ряд заявлений сделал министр спорта России Олег Матыцин. Но, к сожалению, наша страна сегодня находится там, где находится.

Грандиозные планы и мечты озвучил министр спорта Татарстана Владимир Леонов — Казань он хочет сделать олимпийским городом. Успехов, которых столица республики достигла за последние годы на «спортивной карте», ему недостаточно. По его мнению, Казань вполне достойна принять соревнования самого высокого уровня. Однако Леонов понимает, что его мечта вряд ли осуществима в ближайшем будущем — политика и напряженная международная обстановка препятствуют этому, хотя у города есть все, чтобы принять Олимпиаду. Об этом он говорил уже неоднократно.



О безграничной поддержке Валиевой

Безгранично и полностью мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву и призываем всех ее поддерживать. И говорим Камиле: «Камила, не прячь своего лица! Ты россиянка! Гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай!»

В Кремле изначально предпочли воздержаться от каких-либо конкурентных комментариев по поводу скандала с допинг-пробой Камилы Валиевой — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решил не пополнять «стройного ряда кричащих». Информацию он счел слухами — «не зная сущности, начали вопить направо и налево», раскритиковал он СМИ и журналистов, причастных к этому. Позже, когда оказалось, что в допинг-пробе действительно выявили запрещенное вещество, Песков поддержал Валиеву и призвал ее идти вперед, несмотря на происходящее. В Кремле убеждены, что произошло какое-то недоразумение.



О «разговоре немого с глухим»

Зачем приезжала в Москву Лиз Трасс? Очевидно, для имитации диалога со стороны Лондона. С ее стороны не было даже попытки какого-то конструктивного обсуждения имеющихся проблем. И этот визит никак не способствовал выходу из тупика, в который коллективный Запад сам себя загнал, нагнетая истерию вокруг вымышленного «вторжения» России на Украину. Скорее, он стал еще одним подтверждением того, что Великобритания сознательно провоцирует международную напряженность.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал прошедшие на этой неделе переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы МИД Великобритании Лиз Трасс. Последнюю после встречи засмеяли — на вопрос коллеги, признает ли ее страна верховенство России над Ростовской и Воронежской областями, она ответила фразой: «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами». По мнению Слуцкого, этот эпизод стал самым красноречивым — он продемонстрировал всю сущность нагнетаемой международной обстановки. В «сухом остатке» после визита Трасс в Москву остались на память ее фотография в меховой шапке на фоне храма Василия Блаженного, иронизирует депутат. К слову, смысла в переговорах не нашел и Лавров, заявив, что это был «разговор немого с глухим».

