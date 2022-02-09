Министр спорта Татарстана: «К сожалению, наша страна сегодня находится там, где находится»

Владимир Леонов пояснил, почему об Олимпиаде в Казани можно пока лишь дискутировать

В Министерстве спорта Татарстана анонсировали основные спортивные форумы, которые республика примет в этом году. Казань ждет беспрецедентное количество водных первенств разных рангов. Состоится и долгожданный чемпионат мира по волейболу. Какими еще зрелищными событиями порадуют татарстанцев, а также будет ли город подавать заявку на Олимпиаду в 2036 году — рассказал на брифинге в Доме правительства министр спорта республики Владимир Леонов. Подробности — в материале «Реального времени».

Беспрецедентная «водная» программа

Свое выступление министр спорта Владимир Леонов начал c поздравлений татарстанских олимпийцев, взявших в последние дни медали — Виктора Уайлда, завоевавшего бронзу в параллельном гигантском слаломе и лениногорца Данила Садреева, взявшего серебро в прыжках с трамплина. «Это самый юный участник на соревнованиях. Вереди еще спуски, и надеемся, что они еще принесут нам медали», — отметил глава Минспорта.

После чего вполне ожидаемо перешел к обсуждению любимых водных видов спорта. Владимир Леонов и сам не прочь провести время в бассейне, а работа с международной федерацией водных видов спорта (FINA) стала основным направлением Татарстана в спортивной мировой экспансии.

Фото: olympic.ru

— Вы знаете, что с 2015 года, и даже раньше, мы работаем с разными международными спортивными федерациями. Одна из таких — это ФИНА. В этом году событий по водным видам будет очень много, разных интересных форматов. Там поменялось руководство (Аль-Муссалам из Кувейта сменил 85-летнего уругвайца Хулио Маглионе — прим. авт.). Поэтому начиная с этого года ФИНА пробует новые форматы мероприятий, комбинируя их. Уже в апреле во Дворце водных видов спорта одновременно пройдут этап Мировой серии FINA по синхронному плаванию и этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду.

Для нас возможность провести одновременно сразу две мировые серии — это хороший шанс протестировать себя перед чемпионатом Европы 2024 года и чемпионатом мира по водным видам спорта, который спустя 10 лет вновь пройдет в Казани в 2025 году. У нас лучший объект для водных видов спорта в стране и для нас это интересный опыт, — не преминул напомнить Леонов.

Далее министр спорта республики напомнил, что в этом году в ДВВС пройдет и юниорский чемпионат мира по плаванию. А венцом годовой программы станет чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Эти соревнования станут первым международным турниром после снятия «антидопингового бана» с нашей страны в декабре.

— Очень серьезный турнир, все юниоры — то есть будущее мирового плавания — приедут к нам в Казань. Ровно через три года эти ребята приедут к нам уже на мировое соревнование по водным видам спора. Они на своем опыте поймут, что такое Казань, Татарстан, Россия. То есть, это такой турнир на будущее. <…> По итогам мы четыре, а может быть и пять событий проведем в Казани в рамках сотрудничества с ФИНА. Это беспрецедентно! — резюмировал Владимир Леонов.

Фото: Ринат Назметдинов

Олимпийские игры — 2036 и Казань: пока вновь без конкретики



Забегая вперед сразу отметим, что поднимали на брифинге, возможно, и самый животрепещущий на сегодня вопрос — подачу заявки на проведение летних Олимпийских Игр 2036 года в Казани. Впрочем, как известно, российский Олимпийский комитет находится далеко не в самом завидном положении — на нашей стране по-прежнему «висят» санкции МОК, а сборная в эти дни выступает в Пекине без флага и гимна, под знаменами ОКР.

Так что пока по вопросу Олимпиады в Казани можно лишь дискутировать, о чем и напомнил министр спорта республики. Собственно, никакой конкретной информации журналисты по этой теме вновь не получили. Разве что очередной «пакт о намерениях».

— Об этом мы давно говорили, что Казань сегодня как локация стала очень известна на спортивной карте. Особенно, за последние 10 лет мы там ярко там светим. Поэтому мы смотрим в перспективу. Я сегодня уже говорил, что работаем с огромным количеством федераций, они нам доверяют. <…> Но хочется провести больше Олимпийские игры. Известно, что Олимпийские игры расписаны достаточно далеко вперед, поэтому есть желание провести юношеские Олимпийские игры — мы к этому готовы, инфраструктура есть. Мы обсуждали это с Олимпийским комитетом, и ряд заявлений сделал министр спорта России Олег Матыцин. Но, к сожалению, наша страна сегодня находится там, где находится. У нас до конца текущего года есть некие ограничения в подаче заявок, поэтому пока можем только дискутировать, — ответил министр спорта Татарстана.

Отметил он и необходимость согласовать такой серьезный вопрос с федеральным центром по поводу финансовой поддержки.

— Большое желание у нас, конечно, есть. Но в любом случае это должно быть не только наше желание. Должно быть единое мнение всех уровней власти. Потому что при подаче заявки на соревнования такого уровня необходимы правительственные гарантии. Поэтому если в нас поверят и доверят нам, то мы будем бороться. В любом случае, будет большая конкуренция — не мы одни такие. Но актуальнее будет этот вопрос обсуждать в начале следующего года.

Министр спорта России Олег Матыцин. Фото: tatarstan.ru

Международное дзюдо возвращается в Казань, а «Урам» загрузят по полной

Как оказалось из Парижа на ближайшие годы в Казань перекочует один из этапов соревнований «Большого шлема» по дзюдо. В нем, кстати, пару лет назад брал бронзовые медали татарстанский дзюдоист Нияз Билалов. Причина отмены соревнований во Франции прозаична — пандемия и эпидемиологическая ситуация в стране.

— В силу эпидемиологической ситуации этот турнир в Париже отменился, и им надо было его куда-то переносить. А в силу того, что у нас сложились хорошие отношения с международной федерацией — мы проводили и Универсиаду, и потом несколько турниров (в мае 2016 году Казань на «Татнефть Арене» приняла чемпионат Европы — прим. ред.), поэтому они нам предложили этот турнир проводить. Мы заключили контракт на три года, и теперь каждый год данные соревнования будем проводить на «Татнефть Арене». По словам Леонова, после «Большого шлема» Казань сможет подать заявку и на проведение чемпионата мира по дзюдо.

Не обошел стороной министр спорта и предстоящие уличные игры Urban Games, домом для которых Казань была в течение двух лет. Соревнования пока не международные, а всероссийские. На турниры мирового уровня Казани только предстоит замахнуться. На этих соревнованиях традиционно разыгрывают призы в «молодежных» видах спорта — баскетбол 3x3, воркаут, BMХ-фристайл, роллер спорт, скейтбординг и брейкданс.

Леонов пообещал, что на третьих Играх участникам приготовят некие сюрпризы.

— Вы знаете, как «Урам» популярен. Особенно в сезон, но теперь мы открыли и закрытую часть. Поэтому хотим наполнить максимально эту локацию соревнованиями как российского, так и международного уровня. Но по международным пока ведем только переговоры. Но пока, чтобы «цементировать» и накопить опыт мы договорились проводить эти соревнования. Понимаем, что нужно максимально этот объект использовать.

Казань обновляет Центр волейбола

Еще одним крупным международным форумом, к которому Казань имеет непосредственное отношение, станет чемпионат мира по волейболу 2022 года. Много ходило разговоров о том, оставят ли России этот турнир или нет после «бана». Однако FIVB (Международная федерация волейбола) настояла на своем и нынешним сентябрем 10 российских городов примут мировое первенство среди лучших команд планеты.

— Вы знаете, как у нас любят волейбол — это сегодня один из самых популярных видов спорта в республике. У нас есть именитые команды как мужская, так и женская. Развивается волейбол и с точки зрения резерва. У нас работает школа им. Екатерины Гамовой. Школьная лига, играют студенты в волейбол. Сегодня волейбол — это один из титульных видов сорта в нашей республике. И, конечно, приятно, что среди 10 городов доверено и нашему городу принять такой турнир. Мы примем шесть матчей, причем сразу не первого, а со второго этапа — то есть приедут уже отсеяные команды, которые пройдут отбор, и это будут одни из лучших сборных.

Также министр спорта республики отметил проведенные работы в Центре волейбола, где пройдут игры мирового чемпионата.

— Мы привели в полное соответствие Центр волейбола. Отремонтировали, увеличили пропускную способность, зрительские места, повесили дополнительные экраны, отремонтировали подтрибунные помещения… Казалось бы, свежий объект, но уже 10 лет, как ввели его. Благодаря этому чемпионату мы в него вдохнули новую жизнь и «реновировали».

Еще одним крупным международным форумом, к которому Казань имеет непосредственное отношение, станет чемпионат мира по волейболу 2022 года. Фото: Ринат Назметдинов

Что еще пройдет в Татарстане этом году?

Помимо крупных соревнований Татарстан готовится принять Кубок Мира по студенческому регби. Казань вновь налаживает работу с FISU, с которой находится в тесном контакте еще со времен проведения Всемирной летней Универсиады. Игры пройдут в «Тулпаре». Здесь сыграют 8 мужских и 8 женских сборных.

В очередной раз пройдет теннисный турнир «Кубок Ельцина» серии ITF среди юниоров.

Чемпионат России по спортивной гимнастике.

В апреле традиционно в ДВВС пройдут два чемпионата России: по синхронному плаванию. Там же пройдет отбор на чемпионат мира.

ЧР по стендовой стрельбе.

Первенство России по легкой атлетике.

Чемпионат мира по корэш в селе Мингер.

Первенство России по легкой атлетике в Казани.

Чемпионат России по триатлону в Альметьевске.

Первенство России по гребле на байдарках и каноэ.