СМИ: челнинские полицейские завели дело против Моргенштерна из-за пропаганды наркотиков

В Набережных Челнах сотрудники полиции завели административное дело в отношении рэпера Моргенштерна. Причиной стала пропаганда наркотиков в нескольких видеоклипах исполнителя.

Как пояснили в правоохранительных органах, специалисты Набережночелнинского государственного педагогического университета провели комплексную лингво-ботаническую экспертизу. Согласно ее заключению, по краям татуировки на груди музыканта изображено растение, напоминающее коноплю. Свою вину Моргенштерн не признает.

Фото: Максим Платонов

Как рассказал адвокат музыканта Сергей Жорин, поначалу заявление поступило в полицию по поводу песен Моргенштерна, однако экспертиза не выявила в них пропаганду запрещенных веществ. Тем не менее майор полиции решил другим способом наказать исполнителя.

— Получается, что при наличии данной татуировки, что бы Моргенштерн ни говорил и что бы он ни пел, по мнению полицейского, все это будет пропагандой наркотиков. Однако это абсурд, и мы будем обжаловать данное постановление, — приводит слова адвоката ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ноябре глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил музыканта в торговле наркотиками в Сети. Затем Моргенштерн покинул страну. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сведения о том, что правительство ведет переговоры с продюсерами исполнителя по поводу его возвращения.

Диана Жиленкова