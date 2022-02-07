Актер Алек Болдуин высоко оценил выступление Камилы Валиевой на Олимпиаде

Известный голливудский актер Алек Болдуин прокомментировал выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022 в Пекине в своем инстаграм-аккаунте.

Болдуин признался, что любит Олимпийские игры, так как спортсмены, выступая на них, показывают красоту нашего мира. И он поблагодарил Валиеву за такой подарок зрителям.

Ранее Камила Валиева стала первой фигуристкой, исполнившей прыжок в четыре оборота в программе Олимпийских игр. Кроме того, она первая, кто в одной программе исполнила два прыжка в четыре оборота — четверной сальхов и четверной тулуп.

Также она прокомментировала свои достижения на Олимпиаде-2022. Спортсменка осталась довольна тем, что смогла сделать два четверных прыжка и тройной аксель, но отметила, что не получился второй тулуп, а значит, нужно еще больше работать. Валиева рассказала, что участие на Олимпиаде было ее детской мечтой.



Дарья Акимова