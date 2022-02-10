Путин объяснил свою фразу «терпи, моя красавица»

Слова об Украине и «красавице» не имели «личного измерения». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Эта фраза касалась только того, что договоренности нужно выполнять, передает ТАСС его слова.

После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин ответил на критику Киевом минских соглашений поговоркой «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица». На следующий день украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал эту фразу. «Есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России. Украина действительно красавица. По поводу «моя» — это уже перебор небольшой», — сказал он, добавив, что Украина и так очень терпелива.

Татьяна Леухина