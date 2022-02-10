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Путин объяснил свою фразу «терпи, моя красавица»

18:20, 10.02.2022 1
Путин объяснил свою фразу «терпи, моя красавица»
Фото: kremlin.ru

Слова об Украине и «красавице» не имели «личного измерения». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Эта фраза касалась только того, что договоренности нужно выполнять, передает ТАСС его слова.

После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин ответил на критику Киевом минских соглашений поговоркой «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица». На следующий день украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал эту фразу. «Есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России. Украина действительно красавица. По поводу «моя» — это уже перебор небольшой», — сказал он, добавив, что Украина и так очень терпелива.

Татьяна Леухина
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:25
    вот не везет путиным, слова лишнее сказать опасно
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