Моргенштерн прокомментировал заведенное против него дело о пропаганде наркотиков

Российский рэпер Моргенштерн прокомментировал заведенное в отношении него административное дело из-за пропаганды наркотиков на его татуировке. Об этом сообщает издание Znak.com.

Артист рассказал, что эту татуировку он сделал пять лет назад, и по логике тех, кто изучал изображение, получается, что все это время он мог возить наркотики через границы. И добавил, что, если бы он набил тату с пистолетом, его бы обвинили в незаконном обороте оружия.

Рэпер поблагодарил полицейских, которые завели дело, отметив, что они подняли ему настроение.

Также стало известно, что Набережночелнинский городской суд вернул в отдел полиции представленное дело об административном правонарушении в отношении Моргенштерна. Так как документ был составлен в отсутствие него. Также материалы дела не содержат сведений об извещении артиста, дате и времени составления протокола, и нет отметки о его вручении или об отказе в получении копии протокола.

Ранее в Набережных Челнах сотрудники полиции завели административное дело в отношении Моргенштерна. Специалисты Набережночелнинского государственного педагогического университета провели комплексную лингво-ботаническую экспертизу. Согласно ее заключению, по краям татуировки на груди музыканта изображено растение, напоминающее коноплю. Свою вину рэпер не признает.

Дарья Акимова