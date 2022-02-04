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Си Цзиньпин объявил открытыми зимние Олимпийские игры в Пекине

16:56, 04.02.2022
Си Цзиньпин объявил открытыми зимние Олимпийские игры в Пекине
Фото: pixabay.com

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил открытыми XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Церемония открытия проходит на Национальном стадионе Пекина.

На торжественном открытии спортсмены из России прошли под 46-м номером. В общей сложности в параде приняла участие 91 делегация. По традиции открыли его греческие спортсмены.

В качестве знаменосцев были избраны российские спортсмены Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев.

Фото: скриншот видео

В окончательный состав сборной РФ вошли более 200 спортсменов — 109 мужчин и 103 женщины. В состав российской сборной по фигурному катанию вошла уроженка Казани Камила Валиева.

Сегодня президент России Владимир Путин выразил надежду на достойное выступление спортсменов РФ и КНР на Олимпиаде-2022. По его словам, за тем, что происходит на спортивных площадках Пекина, будет наблюдать весь мир. Игры продлятся до 20 февраля.

Диана Жиленкова
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