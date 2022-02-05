Главное о коронавирусе на 5 февраля: «Спутник V» получил постоянную регистрацию, связь COVID-19 с Альцгеймером

Фото: Максим Платонов

В Татарстане снижается уровень коллективного иммунитета

В Татарстане за минувшие сутки выявили 1 105 новых случаев коронавируса. Всего на 5 февраля зарегистрировано 53 503 случая. Выздоровели за весь период 40 197 человек, в том числе 283 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 617 человек, за сутки — 5.

Замглавы Минздрава РТ — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что оказание плановой медицинской помощи приостанавливается только в поликлиниках. Стационарная помощь татарстанцам продолжает оказываться.



Жаворонков рассказал, что в Татарстане за неделю израсходовали четвертую часть вакцин от COVID-19 для подростков. Первым компонентом детской вакцины от коронавируса привили 701 ребенка в возрасте от 12 до 17 лет. Всего в регион поступило 2 880 доз вакцины.

Также он заявил, что проблем с коечным фондом в республике, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, нет. В Татарстане открыты 4 057 коек, из них занято 3 508, то есть свободно 13,6%. Подробности — в материале «Реального времени».

Фото: Максим Платонов

В Татарстане все амбулаторные лечебные учреждения будут работать не только в будни, но и в субботу и воскресенье. Такое решение принял оперштаб по противодействию распространению коронавируса в РТ. Главам муниципальных образований республики и руководителям на местах поручено лично объезжать все лечебные учреждения. Они должны оказать содействие амбулаторному звену.

В Казани из-за большого потока пациентов перестроили работу амбулаторной службы поликлиники №20. Более 90 медработников каждый день ведут работу по приему местных жителей. Также в медучреждении пространство для приема пациентов с симптомами ОРВИ организовано в виде фильтра. Он полностью изолирован от других помещений. Здесь посменно работают девять врачей, а также медсестры и администраторы.

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что в республике продолжают действовать все антиковидные ограничения, в том числе система QR-кодов в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Отменять их пока не собираются, но и вводить новые меры не планируется.

Фото: Максим Платонов

Минобрнауки РТ рекомендовало школам республики 5 февраля провести мероприятия на свежем воздухе — спортивные или культурно-познавательные акции на пришкольной территории. Также за субботу и воскресенье в школах проведут генеральные уборки и обеззараживание. А у первоклассников с 7 по 12 февраля запланированы дополнительные каникулы.

В Татарстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 за неделю снизился с 58,8% до 58,1%. Причиной стала потеря иммунитета у тех, кто сделал одну прививку или перенес инфекцию более полугода назад.

Пик заболеваемости COVID-19 может произойти в середине февраля

За последние сутки в России выявлен 177 282 новых случая коронавируса, выздоровели 60 507 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 12 630 047 человек, а выздоровевших — до 10 509 688 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 714 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 334 753 человека.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» получила постоянную регистрацию в стране. Ранее она была зарегистрирована «на условиях» после проведения первой-второй фазы клинических исследований. Сейчас она полностью прошла все этапы клинических испытаний.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что у России могут запросить дополнительные сведения о вакцине против COVID-19 «Спутник V» для рассмотрения заявки о ее включении в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения. В ВОЗ не дали однозначного ответа по поводу того, запланирована ли на этот месяц инспекция на российских предприятиях. Решение примут лишь после изучения заявки и получения ответов на необходимые вопросы.

Фото: Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России и в ряде стран Европы немного замедлились темпы распространения омикрон-штамма COVID-19. По ее словам, в то же время в Москве и Санкт-Петербурге более 80% заражений коронавирусом приходится на новый штамм. По мнению Поповой, «омикрон» в два раза заразнее, чем грипп. Этим объясняется его быстрое распространение.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что пик заболеваемости коронавирусом может произойти в середине февраля. По ее словам, в ближайшие две-три недели штамм «омикрон» может стать доминирующим в различных регионах страны.

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила, что постковидный синдром после перенесенного штамма «омикрон», по предварительным наблюдениям, сопровождается меньшим количеством симптомов, чем после COVID-19, вызванного «дельтой». По ее словам, это может быть связано с наличием иммунитета у многих заболевших, более молодым возрастом пациентов или своевременным началом активной терапии из-за ярко выраженных симптомов.

Врач-эндокринолог Ирина Филатова рассказала, что у переболевших COVID-19 пациентов изменится запах пота. По ее словам, у многих пациентов после коронавируса меняется флора кишечника. По этой причине могут появляться высыпания на коже и специфический запах.

Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что стойкая лихорадка, пониженное насыщение кислородом и одышка должны насторожить заразившихся омикрон-штаммом COVID-19. По его словам, наличие этих признаков требует немедленного обращения к врачу. Поздняков отметил, что точно измерить уровень кислорода можно только пульсоксиметром, однако визуально состояние можно оценить по субъективным критериям: одышке в состоянии покоя и нехватке воздуха.

Фото: online47.ru

Поздняков добавил, что единственным способом защиты от омикрон-штамма COVID-19 для россиян, которые не прививались и не болели, остается изоляция, поскольку маски и респираторы утратили свою эффективность. По его словам, пока в популяции остается много людей без иммунной защиты, вирус будет мутировать.

Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов рассказал, как будет происходить эволюция коронавируса в будущем и чего стоит ждать от новых штаммов. По его словам, чем больше мутаций будет накапливаться, тем выше вероятность, что он будет менее патогенен, менее вирулентен и тем выше вероятность, что вирус будет более заразен. Он добавил, что в дальнейшем вирус станет меньше поражать нижние отделы респираторного тракта, а верхние — сильнее.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась. Он осмотрел ковидный стационар ГКБ №15 имени О.М. Филатова и строящийся новый комплекс скорой помощи.

В Самаре ученики 5—8-х и 10-х классов переходят на дистанционное обучение с 7 февраля из-за роста заболеваемости коронавирусом. Для первоклассников рекомендовано перенести начало дополнительных каникул на 7 февраля. Ученики 2—4-х, 9-х и 11-х классов продолжат очное обучение с соблюдением противоэпидемиологических санитарных требований.

В российской команде после открытия Олимпиады в Пекине новых случаев COVID-19 не выявили. В церемонии принимали участие 80 членов российской делегации. В оперштабе команды рассказали, что 5 февраля после ПЦР-тестирования новых случаев заболевания коронавирусом среди них не обнаружили.

Фото: olympic.ru

Житель Стамбула сдал 78 положительных тестов на COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 390 993 074 человека, 5 726 050 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (76 354 437). На второй строчке — Индия (42 080 664), на третьей — Бразилия (26 326 454), на четвертой — Франция (20 517 059), на пятой — Великобритания (17 810 151).



Больше всего смертей зафиксировано в США (901 391). За ними следуют Бразилия (631 265), Индия (501 114), Россия (327 310, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (308 829).



Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине должны сплотить мир в борьбе с пандемией коронавируса. По его словам, лозунг олимпийских атлетов «Быстрее, выше, сильнее, вместе!» подходит к современным реалиям, когда весь мир борется с коронавирусом. Человечество должно быть быстрее в распределении вакцин, а также стремиться к тому, чтобы вакцинировать 70% населения планеты.

Житель Стамбула Музаффер Каясан с момента заражения коронавирусом в ноябре 2020 года сдал уже 78 положительных тестов на инфекцию. В связи с этим он соблюдает карантин в течение 14 месяцев. Музафферу Касяну 56 лет, и он болеет лейкемией. Из-за сложившейся ситуации он вынужден жить один и не может видеть внуков. Врачи объясняют такое явление слабой иммунной системой, спровоцированной болезнью.

4 февраля в Пекин прибыли 287 человек, участвующих в Олимпийских играх, из них 138 спортсменов и официальных представителей сборных. В ходе тестирования в аэропорту выявили 26 случаев заражения COVID-19. Еще 19 случаев заражения были обнаружены по итогам тестов в олимпийском «пузыре».

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выступил за введение обязательной вакцинации против коронавируса для лиц в возрасте 18 лет и старше, данное требование должно действовать до конца 2023 года. По его словам, такое решение позволит достичь высокого уровня коллективного иммунитета заблаговременно до будущей зимы, чтобы подготовиться к следующей возможной волне COVID-19.

Фото: solusnews.com

Глава Минздрава Бразилии Марселу Кейрога заявил, что власти страны могут до конца марта пересмотреть статус COVID-19 и признать, что заболевание носит характер эндемии, а не пандемии. Также он рассказал об укреплении системы здравоохранения. По его словам, прогнозируется улучшение ситуации, к концу текущего квартала статус пандемии может быть понижен до эндемии, как это происходит в Европе.

Ученые Колумбийского университета США обнаружили в головном мозгу людей, заразившихся коронавирусом и умерших после тяжелого течения болезни, те же изменения биохимического состава нейронов, что и при болезни Альцгеймера. Исследование основывалось на данных 10 погибших от COVID-19. Были выявлены дефекты в рианодин-чувствительных каналах мозга, отвечающих за скопления тау-белка в нейрофибриллярные клубки. Другие исследования отметили анормальный уровень бета-амилоидов — белков, также скапливающимся в отложения.

В Хельсинки полиция задержала 55 человек в ходе акции протеста против антиковидных ограничений, ковид-паспортов и роста цен на бензин, проходившей у здания финского парламента с вечера пятницы. В акции Convoy Finland 2022 принимали участие несколько сотен человек. Люди перекрыли движение на проспекте Маннергейма, в результате чего наблюдались значительные перебои в дорожном движении.

Фото: delfi.ee

Американский эксперт по вопросам вакцинации от коронавируса в клинике Мауо Мелани Свифт рассказала, что риск заразиться «омикроном» у тех, кто ранее перенес инфекцию, возрастает через 45 дней после выздоровления. По ее словам, у переболевших сохраняется защита от повторного инфицирования на протяжении трех месяцев, но с появлением «омикрона» ситуация изменилась. На сегодняшний день фиксируется все больше случаев заражения менее чем через 90 дней.

Доктор биологических наук, профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала, что заразиться COVID-19 можно повторно сразу после выздоровления. По ее словам, это может произойти, если человек перенес «омикрон» ВА.1, а затем заболел другой линией — ВА.2, которую иначе называют «стелс-омикрон». Она рассказала, что в Южной Африке ВА.2 также начал подниматься. Там прошла первая волна первого «омикрона» (ВА.1).

Самыми ранними симптомами омикрон-штамма COVID-19 являются першение в горле, боль в пояснице, заложенность носа, головная боль, усталость, чихание, ночная потливость и ломота в теле. Об этом со ссылкой на данные, полученные врачами из Великобритании, США и Южной Африки, сообщает газета Express. В публикации говорится, что указанные восемь симптомов могут возникнуть в первые два дня после контакта человека с «омикроном». В отдельных случаях ожидать их появления можно до 14 суток. В случае их обнаружения рекомендуется самоизолироваться на десять дней и сдать анализы на наличие инфекции.

Максим Кокунин