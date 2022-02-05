Главное о коронавирусе на 5 февраля: «Спутник V» получил постоянную регистрацию, связь COVID-19 с Альцгеймером
В Татарстане снижается уровень коллективного иммунитета
В Татарстане за минувшие сутки выявили 1 105 новых случаев коронавируса. Всего на 5 февраля зарегистрировано 53 503 случая. Выздоровели за весь период 40 197 человек, в том числе 283 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 617 человек, за сутки — 5.
- Замглавы Минздрава РТ — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что оказание плановой медицинской помощи приостанавливается только в поликлиниках. Стационарная помощь татарстанцам продолжает оказываться.
- Жаворонков рассказал, что в Татарстане за неделю израсходовали четвертую часть вакцин от COVID-19 для подростков. Первым компонентом детской вакцины от коронавируса привили 701 ребенка в возрасте от 12 до 17 лет. Всего в регион поступило 2 880 доз вакцины.
- Также он заявил, что проблем с коечным фондом в республике, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, нет. В Татарстане открыты 4 057 коек, из них занято 3 508, то есть свободно 13,6%. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Татарстане все амбулаторные лечебные учреждения будут работать не только в будни, но и в субботу и воскресенье. Такое решение принял оперштаб по противодействию распространению коронавируса в РТ. Главам муниципальных образований республики и руководителям на местах поручено лично объезжать все лечебные учреждения. Они должны оказать содействие амбулаторному звену.
- В Казани из-за большого потока пациентов перестроили работу амбулаторной службы поликлиники №20. Более 90 медработников каждый день ведут работу по приему местных жителей. Также в медучреждении пространство для приема пациентов с симптомами ОРВИ организовано в виде фильтра. Он полностью изолирован от других помещений. Здесь посменно работают девять врачей, а также медсестры и администраторы.
- Замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что в республике продолжают действовать все антиковидные ограничения, в том числе система QR-кодов в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Отменять их пока не собираются, но и вводить новые меры не планируется.
- Минобрнауки РТ рекомендовало школам республики 5 февраля провести мероприятия на свежем воздухе — спортивные или культурно-познавательные акции на пришкольной территории. Также за субботу и воскресенье в школах проведут генеральные уборки и обеззараживание. А у первоклассников с 7 по 12 февраля запланированы дополнительные каникулы.
- В Татарстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 за неделю снизился с 58,8% до 58,1%. Причиной стала потеря иммунитета у тех, кто сделал одну прививку или перенес инфекцию более полугода назад.
Пик заболеваемости COVID-19 может произойти в середине февраля
За последние сутки в России выявлен 177 282 новых случая коронавируса, выздоровели 60 507 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 12 630 047 человек, а выздоровевших — до 10 509 688 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 714 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 334 753 человека.
- Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» получила постоянную регистрацию в стране. Ранее она была зарегистрирована «на условиях» после проведения первой-второй фазы клинических исследований. Сейчас она полностью прошла все этапы клинических испытаний.
- Всемирная организация здравоохранения сообщила, что у России могут запросить дополнительные сведения о вакцине против COVID-19 «Спутник V» для рассмотрения заявки о ее включении в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения. В ВОЗ не дали однозначного ответа по поводу того, запланирована ли на этот месяц инспекция на российских предприятиях. Решение примут лишь после изучения заявки и получения ответов на необходимые вопросы.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России и в ряде стран Европы немного замедлились темпы распространения омикрон-штамма COVID-19. По ее словам, в то же время в Москве и Санкт-Петербурге более 80% заражений коронавирусом приходится на новый штамм. По мнению Поповой, «омикрон» в два раза заразнее, чем грипп. Этим объясняется его быстрое распространение.
- Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что пик заболеваемости коронавирусом может произойти в середине февраля. По ее словам, в ближайшие две-три недели штамм «омикрон» может стать доминирующим в различных регионах страны.
- Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила, что постковидный синдром после перенесенного штамма «омикрон», по предварительным наблюдениям, сопровождается меньшим количеством симптомов, чем после COVID-19, вызванного «дельтой». По ее словам, это может быть связано с наличием иммунитета у многих заболевших, более молодым возрастом пациентов или своевременным началом активной терапии из-за ярко выраженных симптомов.
- Врач-эндокринолог Ирина Филатова рассказала, что у переболевших COVID-19 пациентов изменится запах пота. По ее словам, у многих пациентов после коронавируса меняется флора кишечника. По этой причине могут появляться высыпания на коже и специфический запах.
- Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что стойкая лихорадка, пониженное насыщение кислородом и одышка должны насторожить заразившихся омикрон-штаммом COVID-19. По его словам, наличие этих признаков требует немедленного обращения к врачу. Поздняков отметил, что точно измерить уровень кислорода можно только пульсоксиметром, однако визуально состояние можно оценить по субъективным критериям: одышке в состоянии покоя и нехватке воздуха.
- Поздняков добавил, что единственным способом защиты от омикрон-штамма COVID-19 для россиян, которые не прививались и не болели, остается изоляция, поскольку маски и респираторы утратили свою эффективность. По его словам, пока в популяции остается много людей без иммунной защиты, вирус будет мутировать.
- Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов рассказал, как будет происходить эволюция коронавируса в будущем и чего стоит ждать от новых штаммов. По его словам, чем больше мутаций будет накапливаться, тем выше вероятность, что он будет менее патогенен, менее вирулентен и тем выше вероятность, что вирус будет более заразен. Он добавил, что в дальнейшем вирус станет меньше поражать нижние отделы респираторного тракта, а верхние — сильнее.
- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась. Он осмотрел ковидный стационар ГКБ №15 имени О.М. Филатова и строящийся новый комплекс скорой помощи.
- В Самаре ученики 5—8-х и 10-х классов переходят на дистанционное обучение с 7 февраля из-за роста заболеваемости коронавирусом. Для первоклассников рекомендовано перенести начало дополнительных каникул на 7 февраля. Ученики 2—4-х, 9-х и 11-х классов продолжат очное обучение с соблюдением противоэпидемиологических санитарных требований.
- В российской команде после открытия Олимпиады в Пекине новых случаев COVID-19 не выявили. В церемонии принимали участие 80 членов российской делегации. В оперштабе команды рассказали, что 5 февраля после ПЦР-тестирования новых случаев заболевания коронавирусом среди них не обнаружили.
Житель Стамбула сдал 78 положительных тестов на COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 390 993 074 человека, 5 726 050 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (76 354 437). На второй строчке — Индия (42 080 664), на третьей — Бразилия (26 326 454), на четвертой — Франция (20 517 059), на пятой — Великобритания (17 810 151).
Больше всего смертей зафиксировано в США (901 391). За ними следуют Бразилия (631 265), Индия (501 114), Россия (327 310, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (308 829).
- Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине должны сплотить мир в борьбе с пандемией коронавируса. По его словам, лозунг олимпийских атлетов «Быстрее, выше, сильнее, вместе!» подходит к современным реалиям, когда весь мир борется с коронавирусом. Человечество должно быть быстрее в распределении вакцин, а также стремиться к тому, чтобы вакцинировать 70% населения планеты.
- Житель Стамбула Музаффер Каясан с момента заражения коронавирусом в ноябре 2020 года сдал уже 78 положительных тестов на инфекцию. В связи с этим он соблюдает карантин в течение 14 месяцев. Музафферу Касяну 56 лет, и он болеет лейкемией. Из-за сложившейся ситуации он вынужден жить один и не может видеть внуков. Врачи объясняют такое явление слабой иммунной системой, спровоцированной болезнью.
- 4 февраля в Пекин прибыли 287 человек, участвующих в Олимпийских играх, из них 138 спортсменов и официальных представителей сборных. В ходе тестирования в аэропорту выявили 26 случаев заражения COVID-19. Еще 19 случаев заражения были обнаружены по итогам тестов в олимпийском «пузыре».
- Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выступил за введение обязательной вакцинации против коронавируса для лиц в возрасте 18 лет и старше, данное требование должно действовать до конца 2023 года. По его словам, такое решение позволит достичь высокого уровня коллективного иммунитета заблаговременно до будущей зимы, чтобы подготовиться к следующей возможной волне COVID-19.
- Глава Минздрава Бразилии Марселу Кейрога заявил, что власти страны могут до конца марта пересмотреть статус COVID-19 и признать, что заболевание носит характер эндемии, а не пандемии. Также он рассказал об укреплении системы здравоохранения. По его словам, прогнозируется улучшение ситуации, к концу текущего квартала статус пандемии может быть понижен до эндемии, как это происходит в Европе.
- Ученые Колумбийского университета США обнаружили в головном мозгу людей, заразившихся коронавирусом и умерших после тяжелого течения болезни, те же изменения биохимического состава нейронов, что и при болезни Альцгеймера. Исследование основывалось на данных 10 погибших от COVID-19. Были выявлены дефекты в рианодин-чувствительных каналах мозга, отвечающих за скопления тау-белка в нейрофибриллярные клубки. Другие исследования отметили анормальный уровень бета-амилоидов — белков, также скапливающимся в отложения.
- В Хельсинки полиция задержала 55 человек в ходе акции протеста против антиковидных ограничений, ковид-паспортов и роста цен на бензин, проходившей у здания финского парламента с вечера пятницы. В акции Convoy Finland 2022 принимали участие несколько сотен человек. Люди перекрыли движение на проспекте Маннергейма, в результате чего наблюдались значительные перебои в дорожном движении.
- Американский эксперт по вопросам вакцинации от коронавируса в клинике Мауо Мелани Свифт рассказала, что риск заразиться «омикроном» у тех, кто ранее перенес инфекцию, возрастает через 45 дней после выздоровления. По ее словам, у переболевших сохраняется защита от повторного инфицирования на протяжении трех месяцев, но с появлением «омикрона» ситуация изменилась. На сегодняшний день фиксируется все больше случаев заражения менее чем через 90 дней.
- Доктор биологических наук, профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала, что заразиться COVID-19 можно повторно сразу после выздоровления. По ее словам, это может произойти, если человек перенес «омикрон» ВА.1, а затем заболел другой линией — ВА.2, которую иначе называют «стелс-омикрон». Она рассказала, что в Южной Африке ВА.2 также начал подниматься. Там прошла первая волна первого «омикрона» (ВА.1).
- Самыми ранними симптомами омикрон-штамма COVID-19 являются першение в горле, боль в пояснице, заложенность носа, головная боль, усталость, чихание, ночная потливость и ломота в теле. Об этом со ссылкой на данные, полученные врачами из Великобритании, США и Южной Африки, сообщает газета Express. В публикации говорится, что указанные восемь симптомов могут возникнуть в первые два дня после контакта человека с «омикроном». В отдельных случаях ожидать их появления можно до 14 суток. В случае их обнаружения рекомендуется самоизолироваться на десять дней и сдать анализы на наличие инфекции.
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