Эксперт: после «омикрона» постковидный синдром может быть менее тяжелым, чем при «дельте»

Фото: Максим Платонов

По предварительным данным, постковидный синдром после перенесенного штамма «омикрон» может быть легче, чем при варианте «дельта». Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им.Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, у людей, которые переболели «омикроном», наблюдается меньше симптомов чем у тех, кто перенес «дельту». Например, не так часто выявляются признаки тромбозов, устойчивые сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения.

Фото: Ринат Назметдинов

Эксперт добавила, что это можно объяснить наличием иммунитета у заразившихся «омикроном». Так, у привитых людей после болезни реже встречаются какие-либо последствия, передает ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «омикрон» в два раза заразнее, чем грипп. Он распространяется очень быстро, поэтому большая часть людей заражается именно этим штаммом.

Диана Жиленкова