Эксперт: после «омикрона» постковидный синдром может быть менее тяжелым, чем при «дельте»
По предварительным данным, постковидный синдром после перенесенного штамма «омикрон» может быть легче, чем при варианте «дельта». Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им.Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
По ее словам, у людей, которые переболели «омикроном», наблюдается меньше симптомов чем у тех, кто перенес «дельту». Например, не так часто выявляются признаки тромбозов, устойчивые сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения.
Эксперт добавила, что это можно объяснить наличием иммунитета у заразившихся «омикроном». Так, у привитых людей после болезни реже встречаются какие-либо последствия, передает ТАСС.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «омикрон» в два раза заразнее, чем грипп. Он распространяется очень быстро, поэтому большая часть людей заражается именно этим штаммом.
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