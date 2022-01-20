Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Минтимера Шаймиева с 85-летием

Глава Чечни Рамзан Кадыров направил поздравительную телеграмму первому президенту Татарстана и Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

— Уважаемый Минтимер Шарипович! Примите самые искренние поздравления по поводу Вашего юбилея! Вы человек-эпоха, ценностями вашей удивительно яркой жизни являются служение своему народу и верность данному слову. Все свои силы Вы направляли на претворение в жизнь самых смелых инициатив, на процветание Республики Татарстан, — говорится в поздравлении.



Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Кадыров отметил, что с именем Шаймиева в Татарстане связаны самые лучшие преобразования в жизни граждан. Глава Чечни пожелал первому президенту Татарстана крепкого здоровья, долголетия и благополучия, успехов во всех делах и начинаниях, радости, мира, счастья родным и близким.

Свои поздравления ранее направили генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, бывший гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.



К юбилею первого президента республики «Реальное время» подготовило спецпроект. В нем собраны архивные кадры, цитаты и поздравления первых лиц Татарстана.

Татьяна Леухина