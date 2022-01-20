Мишустин поздравил Шаймиева с юбилеем

Фото: Роман Хасаев

Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил первого президента Татарстана и Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева с 85-летием.

«Человек мудрый, ответственный, принципиальный и волевой, выдающийся государственный и политический деятель, Вы долгие годы находитесь в центре важнейших событий. Благодаря Вашему управленческому таланту, профессионализму и напряженному труду Татарстан превратился в один из динамично развивающихся регионов страны, стал лидером в самых разных сферах», — говорится в тексте поздравления.

Премьер-министр РФ также пожелал Минтимеру Шаймиеву удачи, здоровья, счастья, мира и благополучия.

Фото: Максим Платонов

Сегодня первого президента РТ поздравил лидер России Владимир Путин. Также его наградили указом президента РФ за выдающиеся заслуги перед государством орденом Святого апостола Андрея Первозванного — высшей наградой страны.

К юбилею первого президента республики «Реальное время» подготовило специальный проект. В нем через исторические кадры и цитаты Шаймиева можно узнать, как строился промышленный Татарстан.

Дарья Акимова