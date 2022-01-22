В Татарстане за неделю подорожали огурцы и помидоры

В Татарстане за период с 10 по 14 января подорожали огурцы, помидоры, белокочанная капуста. Данные привел Татарстанстат.

Стоимость помидор выросла на 5,53% — до 152,18 рубля за килограмм, огурцы — на 4,45% до 164,45 рубля, капуста белокочанная — на 3,83% до 54,43 рублей. Подорожали бананы — на 1,9% — до 81,13 рублей за килограмм, мука пшеничная — на 1,38% до 41,74 рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Цены снизились на печенье, колбасу, хлеб, макароны, свинину.

На этой неделе Татарстанстат сообщил, что в республике инфляция в декабре составила 0,8%, а за 2021 год — 8,7%. Цены на продукты за год выросли на 11%.



Татьяна Леухина