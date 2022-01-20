Главное о коронавирусе на 20 января: «омикрон» опасен для детей, неэффективность запрета международных поездок
В Казани установили порядок выплат для перевозчиков за убытки антиковидных мер
- В Татарстане за сутки подтвердились четыре новые смерти от COVID-19. От инфекции скончались мужчина 1962 года рождения и три женщины 1947, 1954 и 1937 годов рождения.
- За сутки в республике 6 620 человек сделали прививку от коронавируса. Всего провакцинировано 2 334 720 человек, из них 1 870 548 получили вторую дозу препарата. Повторную вакцинацию прошли 161 913 жителей РТ.
- Главный санитарный врач РТ Марина Патяшина сообщила, что в прошлом году Управление Роспотребнадзора по Татарстану столкнулось «с противодействием организованных групп «антиваксеров» в социальных сетях. Ведомство будет продолжать планомерную работу по информированию населения о необходимости вакцинации от коронавируса, отметила она.
- Также Патяшина рассказала, что к концу 2021 года вакцинация взрослого населения республики достигла 75%, но при этом категория людей старше 60 лет вакцинирована только на 66%.
- В Казани утвердили порядок предоставления субсидий муниципальным автотранспортным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов, связанных с антиковидными мерами. Поддержку также получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки электрическим транспортом. Речь идет о субсидиях на возмещение затрат по оплате труда работников, которые проверяют у пассажиров QR-коды.
- «Новости Татарстана» телеканала ТНВ показали, как в Татарстане продолжается работа мобильных пунктов вакцинации. В основном желающие привиться приходят в пункты после обеда, вечером. Врачи отмечают, что некоторые ревакцинируются двукомпонентным препаратом, несмотря на то, что привились до этого.
В Госдуме предложили предоставить бесплатный Wi-Fi для пациентов больниц
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в этом году не будет окунаться в прорубь на Крещение в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. По его словам, такое решение связано с рекомендациями представителей церкви не окунаться в связи с пандемийными условиями.
- Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что в России не планируется введение новых ограничений из-за ситуации с COVID-19. По его словам, ситуация с распространением инфекции управляемая, уже имеющихся ограничений достаточно.
- Также Хузбезов заявил, что для защиты от омикрон-штамма COVID-19 пожилым людям необходимо использовать респираторы или надевать две медицинские маски одновременно. Он напомнил, что такой штамм является наиболее заразным и только такие меры помогут избежать заболевания.
- В Курганской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса. Уточняется, что зараженным 53, 60 и 74 года. Никто из них не покидал регион. Заболевание протекает в легкой форме по типу ОРВИ. Они соблюдают режим самоизоляции и находятся на амбулаторном лечении.
- Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил предоставлять бесплатный Wi-Fi для пациентов больниц, которые находятся на стационарном лечении. По его словам, некоторые пациенты до госпитализации могли пользоваться только домашним доступом в Сеть или у них есть мобильный интернет, но нет возможности оплатить услуги оператора. Поэтому для связи с близкими, которые в том числе могут находиться в другом городе, пациенты могут тратиться на телефонные звонки. Также наличие бесплатного Wi-Fi будет актуальным и для пациентов, находящихся на лечении в инфекционных отделениях больниц, где есть ограничение на посещение.
- Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о сокращении перечня мест, где требуется обязательное наличие QR-кода. Исключением стали здания государственных органов, базы и дома отдыха, а также санаторно-курортные организации. Изменения вступают в силу с 20 января. Кроме того, в регионе запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с очным присутствием граждан при оказании услуг общественного питания. Также под запрет попадает работа общепита с 23 до 6 часов.
- Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что штамм коронавируса «омикрон» представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет. По его словам, у детей стали наблюдаться явления бронхиолита, требующие госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея.
- Балерина Анастасия Волочкова устроила дебош на борту самолета в аэропорту Шереметьево из-за нежелания надевать маску. Прибывшая на место полиция установила, что Волочкова находилась в состоянии алкогольного опьянения. За нецензурную брань и отсутствие средств индивидуальной защиты ей грозит арест на 15 суток и штраф в размере 30 тысяч рублей.
- Министерство обороны РФ сообщило, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты создали набор «КовиГен-LAMP», позволяющий получить результат относительно наличия COVID-19 за 30 минут. В нем имеется вещество, способное инактивировать вирус в течение минуты и сразу же приступить к исследованию. Его название остается засекреченным, а сам набор не требует подготовки проб к анализу, именно это позволило сократить время исследования.
- Губернатор Орловской области Андрей Клычков заболел коронавирусом во второй раз. Он проходил вакцинацию двухкомпонентной вакциной «Спутник V» 12 июня и 3 июля 2021 года. До этого в октябре 2020-го он переболел COVID-19 со своей семьей в легкой форме.
- Ассоциация туроператоров (АТОР) опровергла сообщения о вводе новых правил для туристов, въезжающих в Египет. При переводе циркуляра египетского Минздрава с арабского были допущены ошибки, в результате которых некоторые российские СМИ начали распространять информацию об ужесточении эпидемиологического контроля для туристов. На деле в нем говорится, что тестирование будет проводиться только для туристов, чьи сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты вызывают сомнения. В этом случае приезжих обяжут пройти экспресс-тест на антигены по британскому стандарту ID Now.
- В Крыму людям старше 60 лет и тем, кто имеет хронические заболевания, запретили покидать дома в период с 24 января до особого распоряжения. Такое решение связано с выявлением случаев заражения омикрон-штаммом COVID-19 на территории полуострова. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.
- Врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что сокращение срока карантина с 14 до 7 дней касается только тех, кто контактировал с заболевшим COVID-19, сами больные должны соблюдать его до полного выздоровления. По его словам, инкубационный период дельта- и омикрон-штаммов коронавируса не превышает семи дней в отличие от предыдущих вариантов.
- Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что на данный момент в городе зафиксирован резкий скачок заболеваемости COVID-19, при этом госпитализация остается на прежнем уровне. По его мнению, такой рост распространения коронавирусной инфекции вызван появлением омикрон-штамма в Северной столице.
- Сбер из-за эпидемиологической ситуации переводит 70% сотрудников московских офисов на удаленный формат работы. Отделения банка продолжат работать в штатном режиме. Такие меры позволят удержать рост заболеваемости среди работников. Филиалы Сбербанка в регионах самостоятельно примут решение в зависимости от их эпидемиологической обстановки.
- Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что при первых симптомах ОРВИ не нужно обращаться в поликлинику, если температура не более 38 градусов. По его словам, симптомы обычной простуды схожи с признаками заболевания омикрон-штаммом COVID-19, но каждое обращение граждан при легкой простуде может затруднить работу медицинских служб.
- Режим самоизоляции для граждан старше 60 лет и непрошедших вакцинацию ввели в Иркутской области. Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости в регионе и появлением случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Работодателям в Приангарье рекомендовано перевести не менее 50% сотрудников на дистанционный режим работы.
- В Москве госпитализировали художественного руководителя «Современника» Виктора Рыжакова, причиной стал COVID-19. Отмечается, что постановщик переболел коронавирусом в декабре 2021 года. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Новак Джокович купил 80% акций компании разрабатывающей лекарство от COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 08:21 (мск) заразились 337 864 173 человек, 5 565 197 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (68 569 958). На второй строчке — Индия (38 218 773), на третьей — Бразилия (23 425 392), на четвертой — Великобритания (15 610 069), на пятой — Франция (14 284 934).
Больше всего смертей зафиксировано в США (857 778). За ними следуют Бразилия (622 125), Индия (487 693), Россия (316 852, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (302 112).
- Сербский теннисист Новак Джокович купил 80% акций датской биотехнологической компании QuantBioRes, которая разрабатывает лекарство от COVID-19. В начале января теннисист прибыл в Австралию для участия в Australian Open, но ему аннулировали визу в связи с тем, что он не был привит от коронавируса. У спортсмена была виза, которую нельзя получить с медотводом от вакцинации.
- Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рекомендовал странам отменить или ослабить ограничения на международные поездки. В заявлении комитета сообщается, что такие меры являются неэффективны и это доказала попытка помешать трансграничному распространению омикрон-штамма COVID-19 путем запретов на транспортное сообщение. По их мнению, данные меры следует отменить для восстановления социального и экономического состояния государств.
- Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что миру могут угрожать пандемии гораздо страшнее чем COVID-19. По его словам, подготовка к будущим пандемиям сможет помочь в решение уже существующих проблем как создание вакцины от ВИЧ и более эффективных прививок от туберкулеза и малярии.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что власти намерены отменить большинство ограничений, введенных на фоне распространения омикрон-штамма COVID. По его словам, планируется отменить вакцинные паспорта, требование об обязательном ношении масок в общественных местах и транспорте и о переводе части сотрудников на удаленную работу.
- По данным британского офиса национальной статистики, повторное инфицирование COVID-19 в стране выросло в 16 раз после появления омикрон — штамма коронавируса по сравнению с распространением штамма «Дельта» в прошлом году. В январе 2022 года число заражений составляет около 20 случаев на 100 тыс. человек. С мая по декабрь 2021 года этот показатель составлял 12 случаев на 100 тыс. человек.
- Австралийский хирург-отоларинголог из Мельбурна Эрик Леви сообщил, что преднамеренное заражения омикрон — штаммом COVID-19 не гарантирует защиту от других вариантов инфекции. По его словам, иммунитет от перенесенного заболевания держится не более четырех недель, а самой лучшей защитой остается вакцинация.
- Чешская фолк-певица Хана Хорка специально заразилась коронавирусом, но все закончилось летальным исходом Ее сын сообщил, что он и его отец были вакцинированы, но заболели COVID-19, а Хорка специально заразилась от них, так как не была привита. Так она планировала переболеть, чтобы избежать ограничений, которые власти ввели в стране для непривитых.
- В Германии глава МИД Анналена Бербок и вице-канцлер Роберт Хабек стали фигурантами дела о незаконных COVID-выплатах. В 2020 году они незаконно получили бонусы в размере 1,5 тыс. евро, назначив их себе как члены президиума партии «Зеленых». Прокуратура Берлина совместно с партией подтвердили, что в их отношении ведется расследование.
- Ученый-генетик Дмитрий Прусс из американского Солт-Лейк-Сити заявил, что омикрон — штамм COVID-19 способен проникать в клетки ряда тканей организма через пузырьки эндосом. По его словам, вирус имеет способность сильно изменяться, чтобы не быть узнаваемым для иммунной системы.
- Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации Абдулла Шахид заявил, что новые штаммы COVID-19 угрожают разрушить достигнутый мировым сообществом прогресс в области вакцинации. По его словам, избежать новых мутаций можно лишь предоставив доступ к вакцинации для всех жителей планеты.
- Врачи японского Национального исследовательского центра международного здравоохранения сообщили, что курение повышает риск тяжелого течения коронавирусной инфекции примерно в два раза. Такие данные они привели исходя из анализа 17,6 тысяч зараженных COVID-19 в возрасте от 20 до 80 лет. Курящих мужчин в 1,51 раза чаще подключали к аппарату ИВЛ, чем тех пациентов, которые не курят. У женщин этот показатель был превышен в 1,94 раза.
- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в скором времени с Россией будет заключен договор о производстве вакцины от коронавируса «Спутник V» на венгерском предприятии. По его словам, в стране строится завод по производству вакцин который начнет свою работу осенью этого года.
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