Правительство утвердило меры для борьбы с «омикроном»
Правительство России приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением нового штамма «омикрон» и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Региональным минздравам поручили проанализировать результаты оценки качества помощи больным — экспертизы, которую ранее должны были провести Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и страховщики.
Минздраву совместно с Минцифры поручено до 24 января доработать нормативы по количеству операторов на линии 122. А Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность цен на ПЦР-тестирование.
В России за минувшие сутки выявили 57 212 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд. За все время пандемии инфекцию подхватили 11 044 986 россиян.
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