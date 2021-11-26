Миндортранс Татарстана: с начала действия QR-кодов общественный транспорт работает в штатном режиме

В Казани с каждым днем уменьшается количество выявленных без QR-кодов пассажиров. Общественный транспорт с началом введения ограничительных мер работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Миндортранса Татарстана.

Транспорт выходил на линию в соответствии с пассажиропотоком. В Казани задержки носили единичные случаи из-за отсутствия у пассажиров QR-кодов. Об увольнении кондукторов и водителей перевозчики не сообщали.

Для оперативного рассмотрения вопросов работает горячая линия по номеру 8(843) 291-90-13. В первый день поступило 60 звонков. В последующие дни количество звонков сократилось в два раза. Жителей волновали вопросы блокировки социальных транспортных карт и отсутствия QR-кодов у вакцинированных первым компонентов.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

По данным «Яндекс. Такси», стоимость проезда в Казани с введением QR-кодов осталась прежней.



Ранее в Татарстане заработал сервис по проверке работы льготных транспортных карт.

Ольга Шагиева