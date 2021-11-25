Дефицит бюджета Татарстана в 2022 году составит 24,013 млрд рублей — это мало или много?

Сегодня Государственный совет Татарстана принял бюджет на 2022 год с дефицитом в 24,013 млрд рублей. По словам главы бюджетного комитета Леонида Якунина, утверждены доходы в 300,032 млрд рублей, расходы — в 324,46 млрд рублей.

Связано это с тем, что в следующем году национальные проекты будут реализовываться на территории республики при условии софинансирования — раньше 90% выделял федеральный бюджет России. Якунин отметил, что это непростой бюджет:

— Федеральный центр предложил субъектам софинансирование. Правительство РТ подсчитало и решило, что нужно искать деньги, чтобы республика не отставала в своем развитии.

Фото: tatarstan.ru

24,013 млрд рублей — это:

$322,87 миллиона, или € 287,1 миллиона, по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. Примерно в 8 раз больше , чем дефицит бюджета в 2021 году — на текущий год была принята сумма в 2,988 миллиарда рублей.

, чем дефицит бюджета в 2021 году — на текущий год была принята сумма в 2,988 миллиарда рублей. На 9 миллиардов больше , чем дефицит бюджета соседнего Башкортостана — на 2022 год в этом регионе он принят в размере 15 миллиардов рублей.

, чем дефицит бюджета соседнего Башкортостана — на 2022 год в этом регионе он принят в размере 15 миллиардов рублей. В 52 раза меньше , чем дефицит бюджета России на 2022 год — согласно проекту Госдумы на 2021—2023 годы, он составит 1,25 триллиона рублей.

, чем дефицит бюджета России на 2022 год — согласно проекту Госдумы на 2021—2023 годы, он составит 1,25 триллиона рублей. Практически в 12 раз больше прогнозируемого дефицита бюджета Курганской области на следующий год — там он запланирован в размере 2,1 миллиарда рублей.

прогнозируемого дефицита бюджета Курганской области на следующий год — там он запланирован в размере 2,1 миллиарда рублей. 10 дефицитов бюджета Казани в 2021 году — он составил 2,4 миллиарда рублей.

в 2021 году — он составил 2,4 миллиарда рублей. Почти столько же составит дефицит бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа на следующий год — он прогнозируется в размере 25 млрд рублей.

на следующий год — он прогнозируется в размере 25 млрд рублей. На 3,8 млрд рублей больше , чем выделили на финансирование национальных проектов в Татарстане в 2021 году — это 20,2 миллиарда рублей.

, чем выделили на финансирование национальных проектов в Татарстане в 2021 году — это 20,2 миллиарда рублей. На 5,7 млрд рублей больше , чем сумма инвестиций в Татарстан из других регионов за 2020 год — тогда инвесторы вложили в республику около 18,3 миллиарда рублей.

, чем сумма инвестиций в Татарстан из других регионов за 2020 год — тогда инвесторы вложили в республику около 18,3 миллиарда рублей. На такую же сумму планировался бюджетный дефицит в Башкирии в 2021 году.

планировался бюджетный дефицит в Башкирии в 2021 году. В 15 раз меньше , чем дефицит бюджета Москвы на 2022 год — он составит 372 миллиарда рублей.

Дарья Акимова