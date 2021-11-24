Казанский крематорий «Похоронный дом»: муниципальная собственность, макияжная комната, критика от духовенства
Первый в мусульманском регионе казанский крематорий может удешевить бюджетные похороны на 30% и снять «ковидную» нагрузку
Проект казанского крематория — «похоронного дома» площадью около 1,5 тыс. кв. метров — почти закончен и к его реализации можно будет приступить уже в 2022 году. Застрельщиком проекта выступает мэрия Казани, которая рассчитывает получить политическое добро и вместе с ним не менее 120 млн рублей из республиканского бюджета. В материале «Реального времени — о проекте, разработанном силами ГУП «Татинвестгражданпроект», причинах, по которым с его реализацией приходится торопиться, и ориентировочных ценах на услуги.
Направление — на юго-восток
Место, где будет построен крематорий, «Реальному времени» показали сотрудники похоронного комплекса «Курган» — в пределах отведенной для нового кладбища территории, на юго-восток от служебного здания с надписью «Сервис».
— Крематорий нужен, очень нужен, люди в этой услуге заинтересованы, — пояснил представитель комплекса. — Но все, что нам пока известно — новое здание будет выполнено в той же стилистике, что и остальные сооружения — здание администрации, сервиса, ротонды и зала для прощания.
Единственное фото эскизного проекта главного фасада крематория, которое проектировщик, «Татинвестгражданпроект», предоставил нашему изданию (изображение на постере), выглядит весьма схематично и по цветовой гамме отличается от остальных сооружений комплекса «Курган». Представители похоронного комплекса уточнили: по их данным, цвет нового здания будет таким же, как и остальных — желтовато-серым.
Очистные лучше, площадь больше
С вопросом о том, что будет из себя представлять и на какие потребности будет рассчитан казанский крематорий, «Реальное время» обратилось к начальнику городского управления по организации ритуальных услуг Марату Ишкину.
— О том, как будет выглядеть крематорий, а если говорить официально — похоронный дом, мы пока знаем лишь в общих чертах, — пояснил он. — Важно, что наши пожелания проектировщики учли. А мы просили, чтобы там было обязательно два зала для прощания, помещение с современной печью и очистными сооружениями, которые полностью исключат возможность выбросов, неблагоприятных для здоровья населения расположенных поблизости населенных пунктов. Также нашим условием было наличие комнаты психологической разгрузки, удобных рабочих кабинетов для сотрудников и помещения для временного бесплатного хранения урн с прахом — в течение одной-двух недель, пока родственники определятся с местом захоронения.
Также собеседник издания пояснил, что до того, как сформулировать свои предложения по проекту крематория, городское управление по организации ритуальных услуг ознакомилось с опытом других городов, в частности, Нижнего Новгорода, куда тела казанцев сейчас нередко отправляют на кремацию.
— Однако основным ориентиром для нас стал опыт Новосибирска, где функционируют два крематория и уровень кремации очень высок: 60—65 процентов от всех умерших. Его опыт мы использовали при определении набора необходимых помещений и оборудования, функционала залов для прощания. А при выборе кремационного оборудования мы также ориентировались на симферопольский крематорий. В итоге мы определились, и в проекте это отражено — в казанском «Похоронном доме» будет два зала для прощания, разделенных переносной стеной. Этого вполне хватит, чтобы организовать прощание достойно, без суеты и в то же время при необходимости обеспечить прощание при стечении большого количества провожающих.
— А колумбарий вы не просили предусмотреть? — поинтересовался журналист.
— Нет, хотя колумбарий в будущем наверняка потребуется. Но это отдельный коммерческий проект и с заказом на него нельзя торопиться — вначале надо изучить спрос на эту услугу. А это возможно только после того, как крематорий какое-то время уже будет функционировать.
Получается, сам крематорий будет в ведении муниципалитета, хотя этот проект от передачи в частные руки мог бы только выиграть.
Беспроигрышный тендер
Тендер на проектирование крематория в похоронном комплексе «Курган» выиграло в ноябре 2020 года ГУП «Татинвестгражданпроект». Впрочем, победил ТИГП на аукционе без боя — конкурентов у него не было, поэтому начальная цена в 6 448 050 рублей не снизилась ни на копейку.
При этом проект не был отдельным лотом — его «упаковали» вместе с еще рядом объектов в один общий тендер стоимостью почти 58,6 млн рублей — вместе с проектами объектов, разбросанных по всему Татарстану: Мензелинской ЦРБ, школы-детсада в Агрызе, татарской гимназии, пристани, пожарного депо и еще одной школы. А «переварить» заказ такого объема не всякая проектная мастерская способна.
Интересная деталь: проект, согласно техзаданию, должен все-таки предусматривать «две отдельно стоящих колумбарных стены высотой 3,5 метра, шириной 0,88 метра и длиной до 15 метров с внутренним размером ниш не менее 400х400х300 мм для урн с прахом».
Трансформируемый ритуальный зал
— Объект, который мы предпочитаем называть не «крематорий», а «Похоронный дом» во избежание неправильных ассоциаций, планируется разместить на территории действующего погребального комплекса «Курган» на трассе М-7, — сообщили «Реальному времени» в ГУП «Татинвестгражданпроект». — Это одноэтажное здание габаритами 37,8 на 44,4 метра. В нем предусмотрены следующие функциональные группы помещений: для приема умерших, для кремирования умерших, ритуальная зона, административные, служебные и технические помещения.
В «Похоронном доме» будут оказывать весь комплекс «предпохоронных» услуг — для этого предназначены помещение с холодильными камерами, макияжная, помещение временного нахождения трупов в гробах перед кремацией, помещение для хранения похоронных принадлежностей и помещение для мойки тележек. Помещение с холодильными камерами будет оборудовано тремя камерами по 10 мест для хранения тел.
В ритуальной зоне, где будут происходить прощания, предусмотрены два раздельных вестибюля и две комнаты ожидания, два траурных (ритуальных) зала на 45 человек каждый, разделенных между собой трансформируемой перегородкой (при ее раскрытии залы объединяются в один — на 70 мест), гардероб, помещение для священнослужителя (хора, почетного караула — в зависимости от вида процедуры прощания), медпункт и санузлы для посетителей.
— При желании родственников провести процедуру прощания перед кремацией гроб с телом сначала перемещается в траурный зал, где проводится церемония прощания, затем тело кремируют, — уточнили в ТИГП.
Время кремации составит один час. Кремационная печь работает на природном газе. Перед выбросом отработанные газы из печи будут проходить глубокую очистку. А остывший прах после кремации будет очищаться от металлических примесей, перемалываться и помещаться в урну, которую затем получат родственники умершего.
Кроме всех перечисленных помещений, в здании предусмотрено еще одиннадцать служебных помещений, включая комнату психологической разгрузки, а также два помещения для хранения урн — новых и с прахом.
«Дожить бы до открытия»
Дебаты о том, нужен или нет Казани крематорий, идут уже более 10 лет. Население давно проголосовало «за», об этом свидетельствуют результаты проводившихся в разное время опросов. Против выступает духовенство: ни у мусульман, ни у православных такой способ захоронения умерших не одобряется. Однако именно по этому пути пошли все мировые мегаполисы, чтобы не оказаться в окружении огромных «городов мертвых».
— Спрос на услуги кремации в Казани давно уже высок, — подчеркнул в разговоре с «Реальным временем» начальник городского управления по организации ритуальных услуг Марат Ишкин. — Обращения в исполком по этому поводу чаще всего сформулированы в одном предложении: «Когда будет крематорий?», и особенно переживают пожилые люди, они порой спрашивают прямо: «Доживу ли я до его открытия?». Причины, по которым люди хотят получить эту услугу, различны, нередко это связано с желанием захоронить прах в родственной ограде, а свободного места в ней нет, и не прошел срок, достаточный для минерализации праха, чтобы можно было осуществить захоронение в родственной могиле. Тогда урна с прахом — это выход, ее можно захоронить в любое время, так как речь идет о небольшой глубине — в пределах одного метра.
По словам Ишкина, спросу на похоронные услуги поспособствовала и пандемия: за два коронавирусных года количество похорон резко выросло: если в 2019 году в Казани похоронили 9 062 умерших, то в 2020 уже 11 тысяч. А 2021 год поставил антирекорд: с 1 января по 31 октября было похоронено 11 800 человек:
— Рост по сравнению с доковидным периодом составил 46 процентов. Летом наши сотрудники работали с утра и до захода солнца, а октябрь оказался самым страшным месяцем и только сейчас количество похорон немного пошло на спад.
Ежедневно из Казани в ближайший крематорий в Нижнем Новгороде выезжает несколько катафалков.
«Дешевле и спокойнее»
Кроме того, в условиях дефицита места в семейных оградах на старых кладбищах и роста цен на все услуги, включая ритуальные, кремация представляется хорошей альтернативой классическим похоронам. Это возможность достойно, но наиболее экономно проводить в последний путь близкого человека и разместить прах на кладбище, до которого не надо ехать за тридевять земель.
Разумеется, если кремацию проводить на месте, в Казани. Потому что кремация сегодня казанцам обходится дорого. Минимальный набор услуг по транспортировке тела в самом бюджетном гробу до Нижнего Новгорода, срочная кремация (когда урну с прахом выдают через час-два или три после доставки тела) и транспортировка урны в обратном направлении обходятся в 50 тысяч рублей. Если кремацию проводить в Москве, процедура обойдется дороже. А если в Казани — то по расценкам Нижнего Новгорода она будет стоить от 18 тысяч — как минимум на 30 процентов дешевле, чем стоимость «классических» похорон.
Как пояснили «Реальному времени» специалисты похоронного дела, при наличии крематория в Казани затраты на кремацию сократятся за счет транспортировки и отказа от наценки за срочность.
— Мы не могли не выполнить последнюю волю мамы, а она твердо сказала заранее: «Только крематорий!», — рассказала «Реальному времени Ирина А. — Отец у меня — кадровый военный, он погиб при исполнении служебного долга и похоронен там, где служил — в Белоруссии. Мама хотела после смерти быть с ним. Мы сделали все, как она просила, но насколько проще было бы никуда не отправлять ее тело, а кремировать здесь, в Казани. Да и спокойнее — все было бы сделано у нас на глазах!
То же самое рассказал и другой собеседник «Реального времени», который по завещанию отца захоронил урну с прахом на Арском кладбище в семейной ограде, где лежит уже пять поколений семьи. Он посетовал: хотя сотрудники «Ритуала» хорошо «отработали», у близких от таких похорон было много лишних переживаний:
— У нас принято сопровождать тело на кладбище, ехать в катафалке, рядом быть до последнего момента… А тут — забрали, увезли, потом доставили коробочку с пеплом. Все, как мы и просили, но у меня потом тихая истерика была, когда все происходящее до конца осознал. Как-то это было неправильно. Да и дороговато получилось, а для нас этот фактор имел значение. Папа долго и тяжело болел, и мы средств не жалели, надеялись, что вытащим его. А когда все случилось, пришлось выбирать гроб попроще, чтобы на остальное хватило. Обидно, неловко даже признаваться, но это так.
Кому «вход» в крематорий заказан
«Реальное время» поинтересовалось у сотрудников МУП «Ритуал», а не сократится ли количество захоронений невостребованных трупов с пуском крематория? Ведь этот вид похорон значительно дешевле. Отвечать нам согласились только на анонимных началах.
— Невостребованные тела кремировать мы точно не сможем. Да и нельзя это делать. На сегодня мы практически не хороним неопознанных граждан — все при документах. А невостребованным тело в морге может оказаться по разным причинам. У кого-то родственников нет. А у кого-то они есть, но далеко. Например, за границей. И их не оповестили. У нас случай был — женщина искала отца спустя 10 лет после смерти. Живет в США, о том, что он умер, ей никто не сообщил. И мы ей могилу эту нашли. А что бы было, если бы его кремировали без ее согласия? Родственники ведь и судебный процесс могут затеять! И неправыми останемся мы.
Кроме родственников, против кремации может выступить и полиция, заметил наш анонимный собеседник. Трупы ведь бывают не только невостребованными, но и криминальными. И эксгумацию в таких случаях следствие может провести спустя годы, а то и десятилетия. Вскрылись новые обстоятельства, возобновили дело — и приходится порой вскрывать могилу.
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