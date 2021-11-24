Казанский крематорий «Похоронный дом»: муниципальная собственность, макияжная комната, критика от духовенства

Первый в мусульманском регионе казанский крематорий может удешевить бюджетные похороны на 30% и снять «ковидную» нагрузку

Проект казанского крематория — «похоронного дома» площадью около 1,5 тыс. кв. метров — почти закончен и к его реализации можно будет приступить уже в 2022 году. Застрельщиком проекта выступает мэрия Казани, которая рассчитывает получить политическое добро и вместе с ним не менее 120 млн рублей из республиканского бюджета. В материале «Реального времени — о проекте, разработанном силами ГУП «Татинвестгражданпроект», причинах, по которым с его реализацией приходится торопиться, и ориентировочных ценах на услуги.

Направление — на юго-восток



Место, где будет построен крематорий, «Реальному времени» показали сотрудники похоронного комплекса «Курган» — в пределах отведенной для нового кладбища территории, на юго-восток от служебного здания с надписью «Сервис».

— Крематорий нужен, очень нужен, люди в этой услуге заинтересованы, — пояснил представитель комплекса. — Но все, что нам пока известно — новое здание будет выполнено в той же стилистике, что и остальные сооружения — здание администрации, сервиса, ротонды и зала для прощания.

Единственное фото эскизного проекта главного фасада крематория, которое проектировщик, «Татинвестгражданпроект», предоставил нашему изданию (изображение на постере), выглядит весьма схематично и по цветовой гамме отличается от остальных сооружений комплекса «Курган». Представители похоронного комплекса уточнили: по их данным, цвет нового здания будет таким же, как и остальных — желтовато-серым.

Место, где будет построен крематорий, — в пределах отведенной для нового кладбища территории, на юго-восток от служебного здания с надписью «Сервис». Фото: Инна Серова

Очистные лучше, площадь больше

С вопросом о том, что будет из себя представлять и на какие потребности будет рассчитан казанский крематорий, «Реальное время» обратилось к начальнику городского управления по организации ритуальных услуг Марату Ишкину.

— О том, как будет выглядеть крематорий, а если говорить официально — похоронный дом, мы пока знаем лишь в общих чертах, — пояснил он. — Важно, что наши пожелания проектировщики учли. А мы просили, чтобы там было обязательно два зала для прощания, помещение с современной печью и очистными сооружениями, которые полностью исключат возможность выбросов, неблагоприятных для здоровья населения расположенных поблизости населенных пунктов. Также нашим условием было наличие комнаты психологической разгрузки, удобных рабочих кабинетов для сотрудников и помещения для временного бесплатного хранения урн с прахом — в течение одной-двух недель, пока родственники определятся с местом захоронения.

По словам Марата Ишкина, изначально планировалось, что площадь здания крематория составит 1 220 квадратных метров, однако в ходе проектирования выяснилось, что для очистных сооружений потребуется примерно на 100 «квадратов» больше, чем предполагали.

Также собеседник издания пояснил, что до того, как сформулировать свои предложения по проекту крематория, городское управление по организации ритуальных услуг ознакомилось с опытом других городов, в частности, Нижнего Новгорода, куда тела казанцев сейчас нередко отправляют на кремацию.



— Однако основным ориентиром для нас стал опыт Новосибирска, где функционируют два крематория и уровень кремации очень высок: 60—65 процентов от всех умерших. Его опыт мы использовали при определении набора необходимых помещений и оборудования, функционала залов для прощания. А при выборе кремационного оборудования мы также ориентировались на симферопольский крематорий. В итоге мы определились, и в проекте это отражено — в казанском «Похоронном доме» будет два зала для прощания, разделенных переносной стеной. Этого вполне хватит, чтобы организовать прощание достойно, без суеты и в то же время при необходимости обеспечить прощание при стечении большого количества провожающих.

— А колумбарий вы не просили предусмотреть? — поинтересовался журналист.

— Нет, хотя колумбарий в будущем наверняка потребуется. Но это отдельный коммерческий проект и с заказом на него нельзя торопиться — вначале надо изучить спрос на эту услугу. А это возможно только после того, как крематорий какое-то время уже будет функционировать.

Получается, сам крематорий будет в ведении муниципалитета, хотя этот проект от передачи в частные руки мог бы только выиграть.

Марат Ишкин: «Основным ориентиром для нас стал опыт Новосибирска, где функционируют два крематория и уровень кремации очень высок: 60—65 процентов от всех умерших». Фото: strelkamag.com

Беспроигрышный тендер

Тендер на проектирование крематория в похоронном комплексе «Курган» выиграло в ноябре 2020 года ГУП «Татинвестгражданпроект». Впрочем, победил ТИГП на аукционе без боя — конкурентов у него не было, поэтому начальная цена в 6 448 050 рублей не снизилась ни на копейку.

При этом проект не был отдельным лотом — его «упаковали» вместе с еще рядом объектов в один общий тендер стоимостью почти 58,6 млн рублей — вместе с проектами объектов, разбросанных по всему Татарстану: Мензелинской ЦРБ, школы-детсада в Агрызе, татарской гимназии, пристани, пожарного депо и еще одной школы. А «переварить» заказ такого объема не всякая проектная мастерская способна.

Интересная деталь: проект, согласно техзаданию, должен все-таки предусматривать «две отдельно стоящих колумбарных стены высотой 3,5 метра, шириной 0,88 метра и длиной до 15 метров с внутренним размером ниш не менее 400х400х300 мм для урн с прахом».

Трансформируемый ритуальный зал

— Объект, который мы предпочитаем называть не «крематорий», а «Похоронный дом» во избежание неправильных ассоциаций, планируется разместить на территории действующего погребального комплекса «Курган» на трассе М-7, — сообщили «Реальному времени» в ГУП «Татинвестгражданпроект». — Это одноэтажное здание габаритами 37,8 на 44,4 метра. В нем предусмотрены следующие функциональные группы помещений: для приема умерших, для кремирования умерших, ритуальная зона, административные, служебные и технические помещения.

«Похоронный дом» во избежание неправильных ассоциаций, планируется разместить на территории действующего погребального комплекса «Курган» на трассе М-7. Схема комплекса в 2017 году. Источник: kzn.ru

В «Похоронном доме» будут оказывать весь комплекс «предпохоронных» услуг — для этого предназначены помещение с холодильными камерами, макияжная, помещение временного нахождения трупов в гробах перед кремацией, помещение для хранения похоронных принадлежностей и помещение для мойки тележек. Помещение с холодильными камерами будет оборудовано тремя камерами по 10 мест для хранения тел.

В ритуальной зоне, где будут происходить прощания, предусмотрены два раздельных вестибюля и две комнаты ожидания, два траурных (ритуальных) зала на 45 человек каждый, разделенных между собой трансформируемой перегородкой (при ее раскрытии залы объединяются в один — на 70 мест), гардероб, помещение для священнослужителя (хора, почетного караула — в зависимости от вида процедуры прощания), медпункт и санузлы для посетителей.

— При желании родственников провести процедуру прощания перед кремацией гроб с телом сначала перемещается в траурный зал, где проводится церемония прощания, затем тело кремируют, — уточнили в ТИГП.

Время кремации составит один час. Кремационная печь работает на природном газе. Перед выбросом отработанные газы из печи будут проходить глубокую очистку. А остывший прах после кремации будет очищаться от металлических примесей, перемалываться и помещаться в урну, которую затем получат родственники умершего.

Кроме всех перечисленных помещений, в здании предусмотрено еще одиннадцать служебных помещений, включая комнату психологической разгрузки, а также два помещения для хранения урн — новых и с прахом.

Траурный зал в Нижегородском крематории. Фото: krematoriynn.ru

«Дожить бы до открытия»

Дебаты о том, нужен или нет Казани крематорий, идут уже более 10 лет. Население давно проголосовало «за», об этом свидетельствуют результаты проводившихся в разное время опросов. Против выступает духовенство: ни у мусульман, ни у православных такой способ захоронения умерших не одобряется. Однако именно по этому пути пошли все мировые мегаполисы, чтобы не оказаться в окружении огромных «городов мертвых».

— Спрос на услуги кремации в Казани давно уже высок, — подчеркнул в разговоре с «Реальным временем» начальник городского управления по организации ритуальных услуг Марат Ишкин. — Обращения в исполком по этому поводу чаще всего сформулированы в одном предложении: «Когда будет крематорий?», и особенно переживают пожилые люди, они порой спрашивают прямо: «Доживу ли я до его открытия?». Причины, по которым люди хотят получить эту услугу, различны, нередко это связано с желанием захоронить прах в родственной ограде, а свободного места в ней нет, и не прошел срок, достаточный для минерализации праха, чтобы можно было осуществить захоронение в родственной могиле. Тогда урна с прахом — это выход, ее можно захоронить в любое время, так как речь идет о небольшой глубине — в пределах одного метра.

По словам Ишкина, спросу на похоронные услуги поспособствовала и пандемия: за два коронавирусных года количество похорон резко выросло: если в 2019 году в Казани похоронили 9 062 умерших, то в 2020 уже 11 тысяч. А 2021 год поставил антирекорд: с 1 января по 31 октября было похоронено 11 800 человек:

— Рост по сравнению с доковидным периодом составил 46 процентов. Летом наши сотрудники работали с утра и до захода солнца, а октябрь оказался самым страшным месяцем и только сейчас количество похорон немного пошло на спад.

Ежедневно из Казани в ближайший крематорий в Нижнем Новгороде выезжает несколько катафалков.

Ежедневно из Казани в ближайший крематорий в Нижнем Новгороде выезжает несколько катафалков. Фото: yandex.ru/maps

«Дешевле и спокойнее»

Кроме того, в условиях дефицита места в семейных оградах на старых кладбищах и роста цен на все услуги, включая ритуальные, кремация представляется хорошей альтернативой классическим похоронам. Это возможность достойно, но наиболее экономно проводить в последний путь близкого человека и разместить прах на кладбище, до которого не надо ехать за тридевять земель.

Разумеется, если кремацию проводить на месте, в Казани. Потому что кремация сегодня казанцам обходится дорого. Минимальный набор услуг по транспортировке тела в самом бюджетном гробу до Нижнего Новгорода, срочная кремация (когда урну с прахом выдают через час-два или три после доставки тела) и транспортировка урны в обратном направлении обходятся в 50 тысяч рублей. Если кремацию проводить в Москве, процедура обойдется дороже. А если в Казани — то по расценкам Нижнего Новгорода она будет стоить от 18 тысяч — как минимум на 30 процентов дешевле, чем стоимость «классических» похорон.

Как пояснили «Реальному времени» специалисты похоронного дела, при наличии крематория в Казани затраты на кремацию сократятся за счет транспортировки и отказа от наценки за срочность.

— Мы не могли не выполнить последнюю волю мамы, а она твердо сказала заранее: «Только крематорий!», — рассказала «Реальному времени Ирина А. — Отец у меня — кадровый военный, он погиб при исполнении служебного долга и похоронен там, где служил — в Белоруссии. Мама хотела после смерти быть с ним. Мы сделали все, как она просила, но насколько проще было бы никуда не отправлять ее тело, а кремировать здесь, в Казани. Да и спокойнее — все было бы сделано у нас на глазах!

В условиях дефицита места в семейных оградах на старых кладбищах и роста цен на все услуги, включая ритуальные, кремация представляется хорошей альтернативой классическим похоронам. Фото: krematoriynn.ru

То же самое рассказал и другой собеседник «Реального времени», который по завещанию отца захоронил урну с прахом на Арском кладбище в семейной ограде, где лежит уже пять поколений семьи. Он посетовал: хотя сотрудники «Ритуала» хорошо «отработали», у близких от таких похорон было много лишних переживаний:

— У нас принято сопровождать тело на кладбище, ехать в катафалке, рядом быть до последнего момента… А тут — забрали, увезли, потом доставили коробочку с пеплом. Все, как мы и просили, но у меня потом тихая истерика была, когда все происходящее до конца осознал. Как-то это было неправильно. Да и дороговато получилось, а для нас этот фактор имел значение. Папа долго и тяжело болел, и мы средств не жалели, надеялись, что вытащим его. А когда все случилось, пришлось выбирать гроб попроще, чтобы на остальное хватило. Обидно, неловко даже признаваться, но это так.

Кому «вход» в крематорий заказан

«Реальное время» поинтересовалось у сотрудников МУП «Ритуал», а не сократится ли количество захоронений невостребованных трупов с пуском крематория? Ведь этот вид похорон значительно дешевле. Отвечать нам согласились только на анонимных началах.

— Невостребованные тела кремировать мы точно не сможем. Да и нельзя это делать. На сегодня мы практически не хороним неопознанных граждан — все при документах. А невостребованным тело в морге может оказаться по разным причинам. У кого-то родственников нет. А у кого-то они есть, но далеко. Например, за границей. И их не оповестили. У нас случай был — женщина искала отца спустя 10 лет после смерти. Живет в США, о том, что он умер, ей никто не сообщил. И мы ей могилу эту нашли. А что бы было, если бы его кремировали без ее согласия? Родственники ведь и судебный процесс могут затеять! И неправыми останемся мы.

Кроме родственников, против кремации может выступить и полиция, заметил наш анонимный собеседник. Трупы ведь бывают не только невостребованными, но и криминальными. И эксгумацию в таких случаях следствие может провести спустя годы, а то и десятилетия. Вскрылись новые обстоятельства, возобновили дело — и приходится порой вскрывать могилу.