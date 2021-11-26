За минувшие сутки в общественном транспорте Казани обнаружили 366 пассажиров без QR-кодов

Фото: Максим Платонов

Вчера услугами общественного транспорта Казани не смогли воспользоваться 649 человек — это 0,12% от общего пассажиропотока в городе за четверг. Из этого числа QR-кодов не оказалось у 366 пассажиров, еще 283 человека по этой причине не пустили в пассажирский салон, сообщает мэрия города.

За вчерашний день было проведено 1 296 проверок. Например, в автобусах QR-кодов не было у 137 пассажиров, не пустили туда еще 82 человека. В трамваи, троллейбусы и метро не пустили 201 человека, также услугами электротранспорта хотели воспользоваться 229 пассажиров без QR-кодов.

Фото: Максим Платонов

Вчера сообщалось, что в столице Татарстана после введения QR-кодов в общественном транспорте пассажиропоток на некоторых маршрутах снизился до 50%.

Диана Жиленкова