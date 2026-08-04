Татарстанцы на шестом месте в России по сумме сбережений в банках
При этом ставки по банковским депозитам снизились на 3,18—6,54 процентных пункта за год
Ставки по банковским вкладам снизились
За последний год ставки по банковским вкладам снизились на 3,18—6,54 процентных пункта, до 8,87—12,86% годовых в зависимости от конкретного срока депозита. При этом максимальный доход наблюдался при сроках инвестирования от чуть более 1 месяца до 1 года, а минимальный — при сроках свыше 3 лет, следует из аналитики Центробанка России.
Однако, несмотря на динамику снижения процентных ставок, объем сбережений у россиян на депозитах увеличился за последние 12 месяцев почти на 11,96%, до 63,5 трлн рублей, по итогам июля 2026 года. При этом в некоторых регионах динамика роста сумм накоплений оказалась еще выше. Например, среди таких субъектов оказался Татарстан, где объем денег на депозитах увеличился на 12,1%, или с 1,2 трлн до 1,36 трлн рублей. Более того, по сумме сбережений республика заняла 6-е место среди регионов России.
Для справки: в топ-5 регионов по сумме сбережений на депозитах вошли Москва (20 трлн рублей), Санкт-Петербург (5,3 трлн), Московская область (3,6 трлн), Краснодарский край (1,85 трлн) и Свердловская область (1,6 трлн).
«Открыть сейчас на 1,5 года банковский вклад под плавающую ставку, привязанную к ключевой»
Увеличение объема сбережений на депозитах свидетельствует о росте интереса граждан к банковским вкладам. Об этом «Реальному времени» сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
Он подчеркнул, что если, допустим, сегодня открыть вклад на 150 тыс. рублей под 13,5% на 6 месяцев, то за полгода положенная сумма превратится примерно в 160,1 тыс. рублей с учетом начисленных процентов.
Балылин призвал вкладчиков обращать внимание на ряд нюансов при заключении договора банковского вклада, а именно:
— срок заключения договора (чтобы он соответствовал параметрам личного финансового плана);
— периодичность начисления процентов и особенности (например, при равных ставках вклад с капитализацией будет выгоднее);
— наличие лестничного характера процентных ставок (здесь вариантов может быть много: например, более высокие ставки в первые месяцы и более низкие в конце; нужно считать эффективную ставку за весь период; опыт показывает, что зачастую такие вклады не являются выгодными);
— условия действия ставки (например, иногда для того, чтобы действовала указанная ставка, необходимо совершать покупки с использованием карты конкретного банка или, например, заключить договор страхования жизни; поэтому важно «взвешивать» оптимальность и востребованность таких дополнительных условий).
— При наличии любых вопросов их нужно всегда задавать консультанту и внимательно смотреть на подписываемые документы. Если есть сомнения, то лучше взять документы для внимательного изучения в спокойной обстановке дома, без спешки, — обратил внимание Былынин.
По его мнению, банковский вклад отлично подойдет для создания «подушки финансовой безопасности». Как следует распоряжаться деньгами, чтобы сформировать сбережения, какая сумма денег должна быть в запасе и куда вкладывать накапливаемые средства — в материале «Реального времени».
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