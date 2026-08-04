Татарстанцы на шестом месте в России по сумме сбережений в банках

При этом ставки по банковским депозитам снизились на 3,18—6,54 процентных пункта за год

Фото: Максим Платонов

Ставки по банковским вкладам снизились

За последний год ставки по банковским вкладам снизились на 3,18—6,54 процентных пункта, до 8,87—12,86% годовых в зависимости от конкретного срока депозита. При этом максимальный доход наблюдался при сроках инвестирования от чуть более 1 месяца до 1 года, а минимальный — при сроках свыше 3 лет, следует из аналитики Центробанка России.

Однако, несмотря на динамику снижения процентных ставок, объем сбережений у россиян на депозитах увеличился за последние 12 месяцев почти на 11,96%, до 63,5 трлн рублей, по итогам июля 2026 года. При этом в некоторых регионах динамика роста сумм накоплений оказалась еще выше. Например, среди таких субъектов оказался Татарстан, где объем денег на депозитах увеличился на 12,1%, или с 1,2 трлн до 1,36 трлн рублей. Более того, по сумме сбережений республика заняла 6-е место среди регионов России.

Для справки: в топ-5 регионов по сумме сбережений на депозитах вошли Москва (20 трлн рублей), Санкт-Петербург (5,3 трлн), Московская область (3,6 трлн), Краснодарский край (1,85 трлн) и Свердловская область (1,6 трлн).

«Открыть сейчас на 1,5 года банковский вклад под плавающую ставку, привязанную к ключевой»

Увеличение объема сбережений на депозитах свидетельствует о росте интереса граждан к банковским вкладам. Об этом «Реальному времени» сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Он подчеркнул, что если, допустим, сегодня открыть вклад на 150 тыс. рублей под 13,5% на 6 месяцев, то за полгода положенная сумма превратится примерно в 160,1 тыс. рублей с учетом начисленных процентов.



— В качестве альтернативы классическим вкладам со сроком более полугода я бы посмотрел заключение договора банковского вклада под плавающую ставку, привязанную к ключевой ставке. Ставки по таким вкладам изменяются с учетом изменения ключевой ставки, устанавливаемой Банком России. С учетом сегодняшней повышенной аккуратности банков к ставкам на сроки выше полугода и одновременно понимания того, что дальнейшее постепенное движение ключевой ставки будет в сторону уменьшения до значений ниже 10%, мне видится вполне интересным вариант открыть сейчас на 1,5 года банковский вклад под плавающую ставку, привязанную к ключевой. На рынке можно встретить предложения даже с ежемесячной капитализацией, — рассказал изданию экономист.

Балылин призвал вкладчиков обращать внимание на ряд нюансов при заключении договора банковского вклада, а именно:

— срок заключения договора (чтобы он соответствовал параметрам личного финансового плана);

— периодичность начисления процентов и особенности (например, при равных ставках вклад с капитализацией будет выгоднее);

— наличие лестничного характера процентных ставок (здесь вариантов может быть много: например, более высокие ставки в первые месяцы и более низкие в конце; нужно считать эффективную ставку за весь период; опыт показывает, что зачастую такие вклады не являются выгодными);

— условия действия ставки (например, иногда для того, чтобы действовала указанная ставка, необходимо совершать покупки с использованием карты конкретного банка или, например, заключить договор страхования жизни; поэтому важно «взвешивать» оптимальность и востребованность таких дополнительных условий).

Реальное время / realnoevremya.ru

— При наличии любых вопросов их нужно всегда задавать консультанту и внимательно смотреть на подписываемые документы. Если есть сомнения, то лучше взять документы для внимательного изучения в спокойной обстановке дома, без спешки, — обратил внимание Былынин.

По его мнению, банковский вклад отлично подойдет для создания «подушки финансовой безопасности». Как следует распоряжаться деньгами, чтобы сформировать сбережения, какая сумма денег должна быть в запасе и куда вкладывать накапливаемые средства — в материале «Реального времени».

Никита Егоров